【恐怖大媽】《訪．嚇》班底新戲驚慄預告　嚇到網友阿媽都唔認得

千祈唔好亂跟陌生人返屋企！近日在Facebook被網友熱傳的驚悚新片《Ma》（暫譯：恐怖大媽），近日公開首輪預告後嚇親唔少網友，「以為係笑片睇完嚇傻咗」、「在Facebook睇到瞓唔着」、「有陰影！」、「後勁好強」，吸引一班恐怖片Fans熱烈討論。

按圖看《恐怖大媽》驚慄劇照▼

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故事簡介： 《恐怖大媽》描述一個剛搬到鎮上的少女Mercedes，在超市外面拜託一位陌生大媽幫手買酒，大媽順勢邀請一班後生仔到她家的地下室。後來，這位熱情好客的大媽逐漸露出真面目，令Party現場變成一班後生仔醒不過來的噩夢場景…

電影由《姊妹》（The Help）知名導演Tate Taylor執導，《訪．嚇》（Get Out）製片Jason Blum製作，也有網友睇完預告後表示電影的確幾有《訪．嚇》feel，相當期待上映。

奧緹華史賓莎（Octavia Spencer）飾演「恐怖大媽」，她曾以電影《姊妹》榮獲金球獎和奧斯卡最佳女配角，並以《NASA無名英雌》（Hidden Figures）和《忘形水》（The Shape of water）入圍奧斯卡，精湛演出有口皆碑。詭異笑容來一個近鏡Big close up，已經勁心寒（《恐怖大媽》劇照）

至於「大媽」一角，則由金獎女星奧緹華史賓莎（Octavia Spencer）主演。她曾以電影《姊妹》榮獲金球獎和奧斯卡最佳女配角，並以《NASA無名英雌》（Hidden Figures）和《忘形水》（The Shape of water）入圍奧斯卡，精湛演出有口皆碑。影迷表示，看到她演這麼恐怖的角色有點不慣，讓人感覺格外驚嚇，單是電影預告就引起這麼多討論，相信奧緹華史賓莎的演技已經夠撐起全片，唔會令觀眾失望。

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