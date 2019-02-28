【死亡無限2次LOOP．影評】恐怖過奪命狂呼！奠定驚慄片新指標

《死亡無限LOOP》（Happy Death Day）於2017年上映，以480萬美金成本橫掃全球1.22億美金的驚人票房之後，續集在幾個月內就拍板定案，去年5月開拍，今年2月就旋即上映。

《死亡無限2次LOOP》（Happy Death Day 2U）試圖變得更好玩，但第一集似乎就將故事說盡，生日就是忌日，這一天不斷重來，女主角Tree（Jessica Rothe飾演）在不斷的死亡之中，鍛鍊出全新的心志，真正貫徹「昨日種種譬如昨日死」的概念，每一天不斷重來，今天結束前的唯一目標，不能死。

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如果你沒看過首集，當然也沒關係，這部電影的開頭甚至幫觀眾準備了極為快速的前情提要，讓你能在最短的時間內複習首集。

所以當故事改走另外的途徑，一口氣以科學的角度來解釋死期這一天不斷重來的原因，雖說一群大學生誤打誤撞徹底完成了愛因斯坦的時光機理論是很不可思議的事情，更透過Tree的自我救贖，達到了YA電影（Young Adult片，泛指美國以青少年為主題的電影類別）的另一種惡趣味。

《死亡無限2次LOOP》由Jessica Rothe主演。（劇照）

《死亡無限2次LOOP》的驚悚恐怖成份持續降低，但是濃烈的黑色喜劇更為迷人。

這倒是讓我想起當年的《奪命狂呼》（Scream）系列，恐怖片老導演韋斯奇里雲（Wes Craven）大舉玩弄恐怖片公式，那麼《死亡無限LOOP》系列就是很聰明的以恐怖YA片形式，來探討《回到未來》（Back to the Future）系列、《偷天情緣》（Groundhog Day）等電影的時光回溯公式。

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如果時間並不是向前行，而是在同一平面上無限擴張，那就代表着平面上的縱切面、橫切面上都會有另一種時空的可能性。宇宙無限擴張，另一個世界的殺人魔與死者，又會是什麼樣子呢？

前任室友Lori不再是兇手，取而代之的是心理一樣扭曲的醫學教授，另外一個時空，還是有殺人兇手。

室友Lori由Ruby Modine扮演。（劇照）

《死亡無限2次LOOP》把玩公式玩得很過癮，讓觀眾看得非常愉快，即便這群演員的演技實在不佳，但看着這群年輕男女掉入各種死亡的無限可能性，竟然突生錯覺，他們死得如此燦爛，讓他們整體的人生都活了起來。

《死亡無限2次LOOP》班底演技一般，卻另有一番風味。（劇照）

由於《死亡無限LOOP》系列的嬰兒臉殺手是由知名設計師Tony Gardner所一手打造，他曾為《奪命狂呼》系列創作出穿着黑色披風的鬼臉殺人魔，在一次訪談中，他曾說沒有任何東西比「詭異的嬰兒臉」還要讓人忐忑不安，明明是初生，卻又彷彿昭示着死亡。生與死原來是一體兩面啊。

隱藏在「嬰兒臉殺手」面具下竟然是…（劇照）

洞觀新世代年輕人的恐怖片玩法，也難怪《死亡無限LOOP》的惡趣這麼迷人，電影幾乎也明示要拍第三集，下一次可能會介入國家政府，玩得更大，但我更樂見於此，畢竟在這短短不到一年的時間內就讓故事變得更完整，下次應該也可以一樣好玩。

但也可能有例外，就如同我喜愛《奪命狂呼》，同樣喜歡其翻轉首集公式的續集，但也代表着第三集特別難拍，這一回過關了，也代表下一次的難度更高。

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【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】