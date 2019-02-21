【密室逃殺】搵線索解鎖否則死路一條　低成本驚慄片成票房黑馬！

低成本又如何？近年多部低成本驚慄片爆紅，絕不能低估它們的賺錢能力。最近又有一部低成本恐怖片《密室逃殺》（Escape Room）準備上映，製作費僅得900萬美元，故事圍繞六個素未謀面的陌生人要在限時之內，逃出多個超高科技密室。危機重重之下要怎樣逃脫？暫時就未知主角們能否成功，但電影於上月初在美國上映後，就隨即登上開畫日票房冠軍，似乎相當強勢。

又一部低成本電影，有望可以「刀仔鋸大樹」，《密室逃殺》將會在3月14日於香港上映。

《密室逃殺》製作費僅得900萬美元，但絕對有望可以「刀仔鋸大樹」，賺返一大筆。事關電影上月初在美國上映後隨即登上開畫日票房冠軍。面對同期對手《大黃蜂》、《魔法保姆》等大製作，首週末票房超過1,800萬美元，絕對是票房黑馬。《密室逃殺》陸續於世界各地上映，全球累積票房高達1.15億美元。特別是在內地票房成績亮眼，上映至今已經突破3400萬美元，大獲觀眾好評。

《夜魔俠》德博拉安霍爾(Deborah Ann Woll) 是其中一個玩家，要分秒必爭逃出致命遊戲。

密室逃脫﹑逃出密室的遊戲曾經都風靡一時，相信不少人都玩過。電影《密室逃殺》由《狂野時速》系列監製尼爾莫銳茲(Neal H. Moritz)與《兒凶 4：鎖命怨靈》導演亞當羅必特 (Adam Robitel)聯手製作。講述六個素未謀面的陌生人，某日收到神秘邀請參加世界聞名的頂級密室逃脫遊戲，有人為贏取高額獎金，有人為破解謎局挑戰自己。誰料到推理遊戲竟然暗藏殺機，密室內佈局精良兼機關重重。玩家面對致命的鬥室，要在限時內找到線索兼解鎖，才能存活下去。例如其中一個密室，恐怖手術室就模擬醫院病房，擺放了各位玩家過往的私人物品，可見密室逃脫公司早已洞悉玩家的詳細資料以及他們的黑暗過去，到底誰是幕後黑手有何陰謀？

即睇致命密窒恐怖機關：

火焰會客室 ：天花板內藏發熱線，機關啟動後，窗戶隨即關閉變成巨型焗爐。 如果未能於限時內逃走，七分鐘內會變成殺人焗爐️，玩家會隨時被爆炸的火焰吞沒。

寒冰房：進入冰封三尺、寒氣迫人的寒冰房，玩家必須在濃霧深鎖的極地環境中行動，除了要忍受低溫侵襲，還要小心腳下隨時冰裂的危機。

倒轉桌球室： 房間上下顛倒，桌球椅、酒吧通通置於天花板上，當地板逐一剝落，玩家就會發現他們正身處樓高15層的升降機槽，危機四伏，而唯一出路只有往上爬。

荷里活女星《夜魔俠》德博拉安霍爾 (Deborah Ann Woll) 在戲中飾演其中一位玩家，除了要拍攝各種高難度的逃生場面，更要吊威吔親身上陣在約5米高的半空中跳躍及攀爬，都咪話唔驚！

而票房這樣好成績，相信致命密室的結構都是其吸引之處是，電影中每個密室都獨一無二，設計風格獨特。每個密室的遊戲規則都不同，玩家們必須極速找出線索解謎逃走，望返劇情只有99分鐘，不少影迷看完之後都指電影爽快俐落、緊張又刺激。《密室逃殺》將會在3月14日於香港上映。

又一部低成本電影，有望可以「刀仔鋸大樹」，《密室逃殺》將會在3月14日於香港上映。