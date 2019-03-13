【專訪】港產片題材消費社會　杜汶澤鬧爆：無知兼白痴的講法！

由新晉導演李卓斌執導的《G殺》不單劇情大膽，還起用多位新生代演員演出。當中要數到《G殺》團隊資歷最深的一位，或者就是杜汶澤了。然而他對這班新一代演員推崇備至，並表示最憎用老鬼身份去教路：「X！冇話點做就叫死梗，佢哋咪拍緊戲囉！有咩問題！」 攝：黃國立

在《G殺》中面對多位年輕新演員，杜汶澤指最憎用老鬼身份去教路：「X！咩叫死緊，佢拍緊戲囉！有咩問題！」。（黃國立 攝）

杜汶澤對新生代演員讚譽有加：以前啲新人真係『把X』！

在《G殺》中，「龍爺」杜汶澤與三位新演員，如陳漢娜、李任燊及林善，都不乏對手戲。對於三位新人的演出，他表示幾個新人都好好：「我好憎啲老嘢喺現場教人做戲，除非好離譜，但佢哋又唔係。」他特別提到在戲中飾演他女兒的陳漢娜，她更是他特別鍾意的演員：「佢嗰種靈氣，我直頭覺得佢真係好好。未拍《G殺》時，已經好鍾意佢。」他續指出，今次他與陳漢娜的對手戲不多，相當不開心：「咁少對手戲，真係好鬼唔開心。《殺破狼·貪狼》咁少都見到佢好，個樣已經好特別，雀班尤其鍾意。」他又指出曾看過李任燊有份演出的《藍天白雲》：「睇過佢演出，對佢印象都好好。」

除了這三位年輕演員外，杜汶澤對這班新一代演員均讚譽有嘉：「呢代新演員係好過我哋太多。」他還點名提到多位新人，如吳肇軒、游學修、廖子妤及余香凝等：「以前啲新人邊到識做戲，做到人哋老豆都仲未識做戲，以前啲新人，我話俾你聽真係『把X』，呢㗎啲新人幾鬼好。」

杜汶澤指新一代演員與時代接軌，是因為社會逼成，從而令他們變成有良知的人。（黃國立 攝）

在整個《G殺》團隊，杜汶澤屬經驗最豐富之人，可是他卻只會做好其本份，絕少教路：「就算佢錯都係佢自己，如果你話俾佢聽點樣做，而佢係贏了，佢都唔會開心。因為唔係屬於佢自己。」他特別提到當年拍攝《空手道》時聽到不少人教路：「好辛苦要聽依啲嘢。」他續指出，己所不欲勿施於人，故不會對他們說應該如何做：「咁樣做死緊？X！咩叫死緊！佢拍緊戲！有咩問題！」唯他表示，當拍攝令他感到不舒服，他就會出聲。

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杜汶澤在未與陳漢娜合作《G殺》，已經非常鐘意她。（網上擷圖）

新生代演員與時代好接軌 杜汶澤：「社會令他們變成有良知的人。」

對於這一代新人為何與舊時的新人不同，杜汶澤表示是時代的問題：「以前啲人同社會脈搏好抽離，以前做明星，無論係窮明星，還是有錢的明星，佢哋係乜X都唔知。」而他認為，新一代演員與時代好接軌：「係社會逼成，令他們變成有良知的人，年代唔同咗。」他續指出：「以前啲新人乜X都唔識，佢唔止唔識做戲，佢乜都唔識，但依加啲小朋友唔係咁樣，佢地係乜都知，咁可能係時代改變了。」他續指出：「有時我睇返啲新聞，見到梁天琦都好，佢依啲年紀去做依啲嘢，我自己覺得好自卑。我係佢嗰個年紀，我做緊啲乜X，戇XX咁，依加都係，但相對無咁戇X。」難怪杜汶澤對於香港下一代這麼欣賞。

不少港產片早前搶攻賀歲檔，杜汶澤指是對港產片的警號：「等於馬來西亞，因為唔係賀歲檔上，嗰啲電影就收唔夠票房」，但他表示「死淨一條線，都好嘅。」（黃國立 攝）

馬來西亞賀歲檔警號

對於早前不少港產片搶攻賀歲檔，杜汶澤認為這代表香港電影發展愈來愈落後：「等於馬來西亞，我喺馬來西亞淨係做賀歲片，因為唔係賀歲檔上，嗰啲電影就收唔夠票房，所以唔拍賀歲片係做唔到，只有賀歲片先塞得滿戲院。」這情況近年都在香港發生，或許是對港產片的警號，但他認為這也有其「好處」：「有好有唔好，死淨一條線，都好嘅。」

杜汶澤指與陳漢娜的對手戲不多，感到非常不開心。（劇照）

港產片只會消費社會？

另外，對於有人指港產片時常消費社會，杜汶澤鬧爆這個想法，並指出如果乜都話消費，就乜都唔拍得：「《倩女幽魂》就係消費撞鬼的人、《英雄本色》又消費黑社會，乜都唔拍得。電影議題上講電影議題係消費，依個係無知兼白痴的講法。」同時，開拍這麼多以社會題材為主的電影只係反映了市民的需要：「即係依加社會的人係關心社會議題多過以前，唔好拖電影落水，電影都係跟世界行。」

鳴謝

化妝︰ Connie Lai

杜汶澤在《G殺》與多位年輕演員合作及透過他的觀察後，表示非常欣賞香港下一代的新演員。（劇照）