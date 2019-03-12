【專訪】杜汶澤鍾情演反派　《G殺》演黑警：佢唔搵我做我先嬲！

由新晉導演李卓斌執導的《G殺》是一部以香港社會議題為題材的電影，當中涉及師生戀、校園欺凌、性工作者及近年廣泛討論的黑警等議題。劇組找來多位新生代演員擔正演出，並配以多位實力派演員參演。而其中一位實力派演員，就是在戲中飾演黑警「龍爺」的杜汶澤。首條預告出爐後，他的角色隨即成為網上熱議對象，早前他接受《香港01》訪問時直言：「佢唔搵我做，我就會嬲！」 攝：黃國立

杜汶澤知道在《G殺》中演反派，表示︰「飛雲！機會嚟喇！」。（網上擷圖）

在戲中飾演黑警「龍爺」的杜汶澤解釋接拍原因是基於同理心：「人哋搵得你做，會覺得你好啱個角色。如果無乜大問題，其實就唔應該推。」（黃國立 攝）

黑警角色度身訂做？ 杜汶澤：「咁你都唔搵我做，有冇搞錯！」

《G殺》是一部以年輕人主導的港產片，除了是導演李卓斌的首部長片外，演員方面也大膽起用多位年輕演員，如陳漢娜、李任燊及林善等。戲中唯一較多人熟識的演員，相信是杜汶澤。他表示今次接拍，是有種守望相助的感覺：「我本身係新導演，他也是新導演，與其話一個老鬼去幫新人，不如話新導演互相幫助。」他續指出，當他做了導演後，便發現有好多困難，同理心驅使下便接拍參演：「唔覺得有能力幫人，自己都搞唔掂，但始終有一種同理心，就係自己做了導演，你就會發現好困難。人哋搵得你做，會覺得你好啱個角色。如果冇乜大問題，其實就唔應該推。」並笑言如果導演不找他演，他會覺得好嬲：「咁你都唔搵我做，有無搞錯！」

杜汶澤在《G殺》中飾演黑警，當時首條預告出爐後，在網上引起熱議。（網上擷圖）

杜汶澤時常強調他好鍾意做反派，因為他對於反派比較容易拿捏，並表示他唯一攞過影帝的電影是《DIVA華麗之後》，同樣是演反派。（黃國立 攝）

【G殺】首預告性愛與暴力共冶一爐 涉警察犯法、師生戀敏感題材

杜汶澤鐘情反派角色：「自己本身係一個壞人！」

對於能在戲中飾演黑警「龍爺」，他續指出機會終於來臨：「我時常強調我自己係好鐘意做反派，而唯一攞過影帝的電影是《DIVA華麗之後》，都係一個反派，所以我對於反派係特別有偏好。」另外，他也表示，對於反派角色他是比較容易拿捏：「原因自己本身係一個壞人，壞人去演壞人容易接近，容易揣摩角色的心態。」對於《G殺》首條預告出爐後，不少網民被杜汶澤的黑警形象所吸引，他續指出，戲中黑警的形象成為網上討論對象，這代表反映了社會：「某程度上代表了，應該話係觀眾心目中警察的形象。因為你無可能知道每一個警員做得好唔好，但你睇到市民對於佢哋的體法就會睇到。」另外，對於觀眾覺得他適合演這角色，他認為這代表導演選擇正確，那麼觀眾會容易消化。

杜汶澤在《G殺》做黑警外，還有不少性愛床戲。（網上擷圖）

杜汶澤指出雖然他對於人體擺放位置方面都熟練，但導演李卓斌提供的性愛姿勢，令他大呼︰「學到嘢！嘩！可以咁㗎。」（網上擷圖）

戲中性愛體位勁多？ 杜汶澤都話學到嘢

戲中黑警除了「蝦蝦霸霸」外，最多就是性愛場面。對於這類型的戲，杜汶澤表示已經拍好多：「在人體擺放位置方面都熟練，再加上導演之前send好多性愛的姿勢俾我，有好多我都覺得蔚為奇觀，覺得獲益良多。」他續解釋為何涉及這麼多特別體位：「因為龍爺唯一可以舒壓的時間就在他那張梳化上，而設定就是龍爺當這梳化是他的GYM，你見到人哋去做GYM，都唔係一個姿勢，所以有少少花式上的要求。」

《G殺》或者是杜汶澤最後一部演出的電影。（網上擷圖）

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「電影我唔做喇，尤其是演員，《G殺》可能係我最後一部演出！」然而杜汶澤對這決定不感到婉惜。（黃國立 攝）

《G殺》或成杜汶澤最後一部演出的電影？

「電影我唔做喇，尤其是演員，《G殺》可能係我最後一部演出！」杜汶澤說，並指對這決定不感到婉惜，而相信影迷對此消息覺得晴天霹靂。然而，他認為這只是改變策略：「而家主力做網，事實我係需要咁做，因為無論係前景還是現實，都反映事實係咁。」

他特別提到原來做網比起做電影時更受歡迎：「無論係街坊見到我嘅反應還是要求合照的多寡，都反映了原來做網比起做電影係受歡迎啲。」並對於他演員的前景不甚樂觀：「我自己的前景，首先我無大陸市場，每一年我拍一部戲，好彩俾我諗到，咁之後點呢？」雖然如此，但他指出導演是他不可以放棄的理想，但他卻認為如果導演是這麼重要的話，就更加不需要成日做。最後，他表示距離拍一部好電影仍有一段距離，並希望透過這段時間去重新審視拍戲的出路：「咁我有諗過嘅，求X其拍部戲，我識嘅；拍得好一部戲，我又未識，所以好尷尬，咁依段時間就要去諗吓，點樣去拍好一部戲。」相信影迷會非常期待杜汶澤的新作品。

鳴謝

化妝︰ Connie Lai

《G殺》演出後，究竟影迷要隔多久才能再看到杜汶澤的演出。（網上擷圖）