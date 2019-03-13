【阿拉丁】還原情深坐飛氈唱歌　 網民繼續嫌棄韋史密夫演神燈

今年其中一部讓影迷最期待的，由動畫改編成真人版的電影－－《阿拉丁》絕對會是其中之一。 早前迪士尼公布的片段，影迷首次見到由韋史密夫（Will Smith）飾演的靈魂人物「燈神」（Genie），以全藍色造型現身，已經引起不少話題。而在《阿拉丁》釋出的最新預告中，精靈Genie繼續成為焦點，更在戲中載歌載舞，但有網民就嫌韋史密夫太有喜感。《阿拉丁》將於5月23日在港上映。

《阿拉丁》由Naomi Scott飾演茉莉公主，Mena Massoud飾演阿拉丁。（劇照）

《阿拉丁》由韋史密夫（Will Smith）飾演燈神Genie，Naomi Scott飾演茉莉公主以及Mena Massoud飾演阿拉丁。除了早前公開的片段中簡短地描述阿拉丁被賈方，騙到洞穴裡取神燈的畫面。這次首支正式預告登場，就進一步公開更多細節。可見戲中場景華麗，一開始就見到連場緊張的動作場面，阿拉丁在阿格拉巴古城的街頭追逐。

神燈精靈行滑稽路線？

早前以全藍色造型現身的燈神，令不少影迷喊驚，「拜託請返回神燈裡﹑這位精靈太大隻了吧！」這次韋史密夫更在片中又唱又跳，似乎是走喜劇路線。不過有網民似乎仍未接受到這樣有喜感的燈神，坦言之後入場看戲，只希望童年不會被崩壞。

由韋史密夫（Will Smith）飾演燈神Genie，早前被網民厭棄，大家看完最新預告又會否覺得他的造型有好轉？（網上截圖）

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影迷：「一聽到首歌已經好感動！」

雖然有影迷厭棄燈神的造型，更指他的造型甚至有點太似阿凡達。不過其實電影一響起經典歌曲《A Whole New World》，已經足以令粉絲起晒雞皮，勾起很多童年回憶。當看到《阿拉丁》經典重現，阿拉丁與茉莉公主在魔氈上定情的一刻，影迷都話既感動又興奮，急不及待想入場。

看到這一幕，相信影迷腦海裡已經響起《A Whole New World》這首經典歌曲。（網上截圖）

+ 18 + 17 + 16

導演 Guy Ritchie 之前曾經表示，電影不會加入任何歌舞環節，不過經典的飛氈場面配上歌曲《A Whole New World》，總不可少吧！導演 Guy Ritchie會與編劇 John August共同創作劇本。迪士尼更找來作曲家Alan Menken，以及《星聲夢裡人》(La La Land) 和《大娛樂家》(The Greatest Showman)的編曲班底，為《阿拉丁》製作音樂，不知到時候會否有更多經典歌誕生？