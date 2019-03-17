【亞洲電影大獎】紅地氈星光熠熠　韓國女星盛裝艷壓全場

第13屆亞洲電影大獎今日（17日）於香港將軍澳電視廣播城舉行。由傍晚開始一眾名人紅星陸續亮相紅地氈，除了有很多香港及內地的演員、導演及幕後精英現身，還有來自日本、南韓、台灣、印度及俄羅斯的嘉賓，場面星光熠熠。 紅地氈一向是女星們的戰場，今晚3位來自南韓的女演員悉心打扮現身，各有特色艷壓全場。 攝影：梁碧玲

陳貝兒打扮性感。

在第13屆亞洲電影大獎的紅地氈上，陳小春和應采兒夫妻檔現身，二人透露今晚會為最佳新演員頒發獎項。采兒指新人獎方面，小春應該比較有經驗，但小春就笑指自己只是提名過新演員，獲獎的是男配角獎。而提到兒子小小春Jasper這麼可愛，人氣又高，未來會否做童星拍戲，但小春就表示不太想兒子演戲，希望他專注讀書學習，采兒就笑指，「不要亂講，當時我們都說不會參加節目，最後都參加了。」

更多紅地氈靚人靚相

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梁詠琪和導演關錦鵬齊踏紅地氈，Gigi話作為演員都是做好自己本分，自己特別喜歡參與女性題材的電影，例如跟關導演合作的《八個女人一台戲》，就是因為好劇本、好導演，吸引她參與這部戲。

陳小春和應采兒夫妻檔現身。

賈樟柯與太太趙濤現身，問到對太太封影后有否信心，「沒有信心，不過很想她能成為影后。而打扮得相當甜美的張靜初接受訪問時就提到，憑電影《無雙》入圍金像獎影后，她就話覺得整部電影也很好，個人獎項方面就順其自然。

金在中表示好鐘意王祖賢，希望有機會合作。

韓星代表就有金在中，可能是偶像出身的關係，在紅地氈應媒體要求大派心心，他在紅地氈接受訪問時就提到，自己其實對演戲和唱歌都很有興趣，未來會好好安排時間，希望平衡演藝事業上各方面的發展。問到會否接拍香港電影，在中就說：「如果有機會就好感恩，從以前起就好鐘意王祖賢，希望有機會合作；一直都好鐘意香港嘅動作片，又想拍兄弟情電影。」

朴敘俊叫粉絲期待他的新作品。

對於第一次出席亞洲電影大獎就斬獲AFA飛躍新星獎，朴敘俊感到十分榮幸，被問到何時會有新作品，朴敘俊以《金秘書為什麼這樣》大紅後收到很多劇本提案，短期內應該會有消息，粉絲們可以期待一下。

黃秋生專程從日本趕回來，支持《淪落人》導演陳小娟。

黃秋生特意從日本趕回來參與亞洲電影大獎，支持《淪落人》的導演陳小娟，對於日前已斬獲兩座影帝，秋生仍覺得對金像獎影帝沒有什麼信心。問到接下來會多支持新導演，秋生實話實說：「都要睇下邊個新導演、劇本打唔打動到我㗎！」

黃景瑜第一次拍攝電影《紅海行動》，就取得最佳票房的佳績，黃景瑜覺得只是運氣，並希望越來越好，又透露拍攝最辛苦的是：在沒有遮擋的情況下，在山上曝曬數小時。