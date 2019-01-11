【亞洲電影大獎】63歲杜琪峯玩唔掂IG　師傅鄭秀文：我幫佢po啦！

《第十三屆亞洲電影大獎》將於3月17日舉行，今日（11日）大會就舉行記招，宣布各個獎項的入圍名單，更請來導演杜琪峯（杜sir）、鄭秀文（Sammi）等人做嘉賓，為大家宣布獎項的提名名單。Sammi接受訪問時更大爆，平時在片場獲杜sir指教得多，最近終於有機會讓她大顯身手，教杜sir玩社交網站Instagram（IG），可惜竟然是失敗收場。

鄭秀文表示她跟導演杜琪峯相識多年，關係亦師亦友。（葉志明攝）

導演杜琪峯和鄭秀文這日為《第十三屆亞洲電影大獎》擔任嘉賓，Sammi接受訪問時提到自己跟杜sir的關係很好，是她生命中最重要的朋友之一，二人相識多年亦師亦友。其實Sammi跟杜sir合作拍過多部電影，包括《孤男寡女》﹑《瘦身男女》﹑《我左眼見到鬼》﹑《盲探》等等。杜sir平時就主要在片場上指教Sammi，這次輪到Sammi大顯身手，教返杜sir玩社交網站Instagram。

早前Sammi教導演杜sir玩社交網站，不過就話遇到很大困難。（葉志明攝）

可是，Sammi大嘆這件事相當有難度：「教不了，杜sir現在幾乎還是在用揭蓋的手機，幸好不是拿個水壺出來打電話，不要緊，由我幫他post吧！」她又話，杜sir可能對玩IG不感興趣，反而就大爆杜sir對打扮和衣著更有研究。Sammi話杜sir平日去片場拍戲穿着衣服絕不求奇，也會好好打扮。因為杜sir覺得穿衣服，打扮都是種生活態度，所以杜sir經常穿得很標緻。對於這個說法，愛美的Sammi也深感同意。

導演杜琪峯擔任大會嘉賓，他一身中式長衫的打扮，一出場台下不少人都讚他很有型！（葉志明攝）

Sammi話杜sir在片場時比較嚴肅，其實私下非常玩得，非常和藹可親！（葉志明攝）

Sammi表示跟杜sir相識了將近20年，二人早已不限於工作伙伴，所以即使將來未有機會合作，但他們的感情並不會變，非常珍惜杜sir這位良師兼好友。

Sammi表示非常明白，杜sir在片場時為何會比較嚴謹，這正正反映了他對電影的熱愛。（葉志明攝）