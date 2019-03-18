【麥路人】郭富城被迫快餐店借宿　萬梓良張達明頹爆造型演出

《麥路人》由鄭保瑞監製，郭富城、楊千嬅、萬梓良、張達明、鮑起靜、顧定軒、劉雅瑟、岑日珈、勞浩羽及黃悅珈等人演出，故事主要講述「麥難民」的故事。

郭富城在戲中的造型，非常頹廢，面上不難發現歲月的痕跡。（預告截圖）

其實「麥難民」（McRefugees）一詞起源自日本，他又可以稱為「M難民」，指一些無法負擔房屋租金，被迫寄居於24小時營業的麥當勞的人士，而郭富城正是飾演麥難民，戲中他曾是金融才俊的阿博（Bowen），終日在24小時快餐店借宿，店內有不少同路人與阿博為伍，相互改寫了各自的人生，希望能盡力幫助彼此走過人生低谷。

萬梓良和張達明的造型一樣是很頹，你還認得他們嗎？（預告截圖）

全球各地有不少快餐店，由於各地政府為保持形象，會在很多公眾地方的平地上加設障礙物，防止露宿者長期寄居，例如在公園長凳中間加設欄杆，令他們不能平躺在上，因此他們只能選擇去24小時營業快餐店留宿，加上麥當勞需要創造出一種公眾形象，不會驅趕那些消費很少、甚至沒有消費但長期停留的人士，久而久之產生了「麥難民現象」。

《麥路人》由鄭保瑞監製，郭富城、楊千嬅、萬梓良、張達明、鮑起靜、顧定軒、劉雅瑟、岑日珈、勞浩羽及黃悅珈等人演出，故事圍繞着社會上有不少人被迫在快餐店借宿的故事。（劇照）

在《麥路人》的預告中，郭富城以留鬚勁頹Look示人，歲月的痕跡滿佈面上，就連囡囡都唔認得佢，不過城城都未及萬梓良和張達明爆頹，簡直可以說是面目全非！這又是一套關注社會問題的電影，相信會引起大眾關注！

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