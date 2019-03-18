【葉問4】甄子丹開鏡2日前先睇劇本 終章未必代表完

由「宇宙最強」甄子丹主演的《葉問》電影系列已來到第4集，今日（18日）丹爺在國際影視展就表示自己開機前兩日才收到劇本，更露口風指出原來《葉問》來到最終章，也未必無機會再跟大家見面。 攝影：陳順禎

一連四日《香港國際影視展》在灣仔會展舉行，其中由甄子丹主演的《葉問4》，在今次影視展中設有「葉問館」，還原「葉家大宅」。（陳順禎攝）

一連四日《香港國際影視展》在灣仔會展舉行，其中由甄子丹主演的《葉問4》，同樣有在今次影視展中設有「葉問館」，還原「葉家大宅」，回歸葉問一至三集，供粉絲拍照。

甄子丹接受訪問時透露即使《葉問》來到最終章，未來也不是沒有機會跟大家見面。（陳順禎攝）

今日丹爺接受訪問時自爆：「開機前2日先收到劇本，想帶新鮮感俾觀眾。」期後被問及會否害怕不夠時間看劇本時，他指：「其實我覺得呢部戲嘅處理同其他戲唔同，始終第一集我唔知道點去做，因為大家俾面，鍾意咗我演呢個角色，第4集我唔會演一個唔同感覺嘅人物出嚟，反而我同導演有個默契，係咪要搵個最感性，隨性嘅感受，當時我睇完劇本就演出嚟，感覺會更新鮮。」

飾演李小龍的陳國坤，相信在《葉問4》的戲份會大增。（陳順禎攝）

事關今次《葉問4》是葉問系列的最終章，就連監製黃百鳴都說：「一定唔可以錯過第4集，預告暑假上映，最後一集喇，想睇都冇得再睇喇！」問及丹爺《葉問4》就完，會否感到可惜時，他就表示：「呢個世界點都係圓嘅，講唔得晒，全部都好睇觀眾，電影嘅嘢千變萬化，所以我覺得唔可以排除將來嘅事，最緊要係電影嘅嘢唔好睇得咁實，唔同嘅組合，最緊要個組合有冇產生到新嘅化學作用，如果有唔同嘅電影人、新演員、新或者舊嘅拍檔，可以刺激到大家藝術上嘅創作，俾新嘅嘢觀眾會有好多變化同可能性。」丹爺鬆口無講實不再拍葉問，可能《葉問4》後真的有機會再見到做葉問的丹爺！

在戲中飾演葉問老婆的熊黛林（Lynn），就表示現在演出這個角色的心態跟以前不一樣。（陳順禎攝）

而飾演丹爺老婆的熊黛林（Lynn）同樣表示自己在心態上有所變化，而最大的改變當然是由扮媽媽到真係成為一名媽媽，她：「依家更加可以體會到，一個懷孕媽媽身邊有個好老公，愛錫自己、理解自己嘅重要性，嗰時第2集子丹幫我按腳個嗰時，我真的不太體會到一個男人有幾咁偉大，甄子丹聽後即時回應：「其實唔係好偉大，老婆大肚仲辛苦啦！同埋劇情係葉問無錢啫，有錢我搵人日日同你腳底按摩揼足10個鐘都得啦！」熊黛林更指自己搵老公的，正是照着丹爺所演的葉問來定下標準。