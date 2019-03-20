水行俠大戰魁隆？科幻經典《星際奇兵》翻拍　一堆超英角色有份

經典科幻片《星際奇兵》（Dune）相隔35年後即將重拍，找來不少知名影星聯袂演出，包括《水行俠》男主角積遜莫瑪Jason Momoa、「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin）以及曾提名奧斯卡影帝的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），外國傳媒表示台灣影星張震也在洽談演出，他也透過經紀人Ivy表示確有此事。

張震曾與許多國際知名導演合作過，早於2000年就以李安執導的《臥虎藏龍》揚名國際，近年也有《刺客聶隱娘》、《最好的時光》及《一代宗師》等代表作，去年更被邀請同為康城影展評審團成員之一。根據美媒The Hollywood Reporter報導，張震將會在科幻片《星際奇兵》中飾演亞崔迪家族的岳醫生（Dr. Wellington Yueh），張震透過經理人表示「目前還在洽談階段，無法透露太多細節，一切以官方消息為主」。

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《星際奇兵》改編自美國經典科幻小說，鬼才導演大衛連治（David Lynch）曾於1984年翻拍，並影響後續許多科幻電影，曾執導過《銀翼殺手2049》、《天煞異降》的名導丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）就曾表示他非常喜愛《星際奇兵》，也很榮幸可以重拍這部電影。

丹尼斯更一舉找來許多知名影星演出，除此之外還有《星際異攻隊》Dave Batista、《蜘蛛人：返校日》Zendaya、《職業特工隊》系列女主角Rebecca Ferguson以及威尼斯影后夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling），陣容相當強大。電影目前預計將於2020年11月20日上映，華納兄弟影業屆時也會同步發行3D及IMAX版的放映格式。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】