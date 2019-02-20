「水行俠」變身《星際奇兵》？　積遜莫瑪新戲勇闖沙漠照騷肌

親手打造科幻經典續集《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）的導演，丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）即將着手執導《星際奇兵》（Dune）最新重拍版電影，據傳將請來積遜莫瑪（Jason Momoa）來飾演最受粉絲歡迎的角色：Duncan Idaho。

水行俠勇闖沙漠──

據傳這位主演《水行俠》（Aquaman）的演員將接下這位傳奇角色。在參演敘述漫畫英雄：亞瑟古雷（Arthur Curry）獨立冒險故事電影並獲得空前成功之後，積遜莫瑪的聲勢也跟着水漲船高，該片甚至已經成為DC系列電影有史以來票房成長速度最高的作品；而Duncan Idaho這位魔幻小說主角，在David Lynch於1984年執導的《星際奇兵》電影中，是由Richard Jordan飾演。

1984年電影《星際奇兵》。（劇照）

若積遜莫瑪參演新版《星際奇兵》的消息屬實，這樣一來，原本已經非常堅強的卡士陣容將有若如虎添翼：稍早已發佈的消息表示，本片陣容包含《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中的強大反派「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin）、添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）、「白皇后」莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、「Drax」巴帝斯塔（Dave Bautista）、「北歐恐怖之王」Stellan Skarsgard、金獎影后夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling）、蜘蛛仔的銀幕女友Zendaya、能歌善演的並即將演出《星戰9》的奧斯卡依撒（Oscar Isaac），以及西班牙國寶級影帝查維爾巴頓（Javier Bardem）等眾星。

「魁隆」佐斯布連亦有份參演新版《星際奇兵》。（劇照）

新版《星際奇兵》的相關製作預計今年春季將於布達佩斯以及約旦等地展開，所以選角工作可說是如火如荼地進行中。導演丹尼斯維爾諾夫預計將花費兩年來完成《星際奇兵》兩部電影的所有製作，並將完善地改編這部經典小說。

經典科幻小說《沙丘》系列將再度登上大銀幕

Duncan Idaho，在美國科幻小說家Frank Herbert筆下6部《沙丘》（Dune）原作小說中，唯一皆有登場的角色就是他。在小說中，他被形容成一位有着烏黑秀髮的帥氣男子──這對積遜莫瑪來說已經是個相當合適的出發點了；Duncan Idaho還有着貓一般的反射神經，讓他在戰鬥中得心應手。原作小說中也提到這位角色是個令人欽佩的鬥士，他的守衛以及監視能力也十分令人尊敬。

30多年前版本中的《星際奇兵》Duncan Idaho。（劇照）

《水行俠》的全球累計票房日前已正式超越了11億美元，而許多續集計畫也已陸續發展中：就連系列外傳《海溝族》（The Trench）也等着溫子仁（James Wan）進行該片的監製工作，不過才剛忙完中興DC之作的溫導據傳打算將要好好休息一段時間；至於《水行俠2》將如何發展，溫導也表示必須要等片商拿出適合的劇本才會進行。

《星際奇兵》的角色簡直就是為了積遜莫瑪度身打造。（劇照）

積遜莫瑪對於《水行俠》續集的相關細節也是守口如瓶，但他最近向DC粉絲們透露：「他們絕對猜不到接下來的發展」，這也讓不少粉絲認為除了《水行俠2》之外，這還代表了其他出乎意料的驚喜。

《銀翼殺手2049》導演丹尼斯維爾諾夫夢想即將成真

雖然DC粉絲還在等待更多《水行俠2》的相關情報，但Frank Herbert的小說粉絲似乎也迫不及待想看到積遜莫瑪參加這部由丹尼斯維爾諾夫導演執導的最新重拍版《星際奇兵》電影。若積遜莫瑪真的決定接下Duncan Idaho這位角色，並與同樣參與過超級英雄電影的佐斯布連以及巴帝斯塔等演員合作，那我們應該很快便能聽到正式消息發佈了。

積遜莫瑪憑「水行俠」一角人氣急升！點圖重溫劇照▼

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然而，即使本片已有非常堅強的演員陣容，但要將這部有史以來最龐大的科幻小說之一改編成電影，也需要非常多時間與努力才行。丹尼斯維爾諾夫也明白這點，但他對於自己的功力充滿信心。

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