【阿索的故事】王菀之花9個月考獲巴士駕照：大家肯去上堂都得

近日港鐵又出事，再次激起港民對港鐵的反感，更有不少網民聲稱罷搭港鐵轉搭巴士！不過無論乘搭任何交通公具也好，安全才是重中之重！但如果小編現在告訴你，日後大家可能有機會乘坐由歌手王菀之所駕駛的巴士，大家又會否爭住搭呢？

王菀之真係轉行做車長？（預告片段）

9個月訓練，兩次考試

其實王菀之最後因為拍攝由葉念琛監製、編劇、導演的新電影《阿索的故事》飾演巴士司機而去進行巴士駕駛訓練，經過9個月和兩次的考試，王菀之終於考獲巴士駕駛牌照，換言之，她有資格成為一名巴士車長！早前就有位網民巧遇身穿巴士制服的菀之在駕駛開往柴灣的城巴780號上！王菀之在公開活動上稱要考獲巴士駕照只要努力就可以：「大家肯去上堂都得，考多幾次就得。」

王菀之更笑言希望可以親自駕巴士載劇組人員去BBQ慶功。不過，無人夠膽坐！（Instagram）

故事簡介：

王菀之在《阿索的故事》中飾演天生樂觀的阿索，對手分別有梁漢文、姜皓文、蔡潔、邵音音以及袁富華等。本來與男友程志高（梁漢文飾）拍拖七年已到談婚論嫁的時候，卻發現他在內地竟有小三，唯一的戀情最終泡湯。一年後，收到志高喜帖的阿索決定出席婚宴，為舊情作個終極告別禮。

婚宴當晚，琪琪的前男友李振民原想藉著播放琪琪向他騙財騙色的證據破壞婚禮，但如意算盤卻被阿索無心撞破而功虧一簣。事敗後，振民千方百計上門找阿索，表示希望阿索配合他的復仇大計。究竟阿索會如何抉擇？會否襯著復仇機會來個豬扒大翻新？