【G殺．影評】別樹一格的港產片　最絕望也不一定以不歸路開脫

筆者看《G殺》預告片時已覺得此片的風格非常獨特，古典的音樂配樂、鏡頭的運用、剪接都看出導演和編劇的別出心裁與創意，顯然他們想拍一個不一樣的故事，讓觀眾自行解讀。

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而筆者終於觀影了這部作品，不得不讚嘆故事的表現手法與串聯技巧，以一個簡單的英文字母「G」字，把一宗離奇命案的原委與戲中的名校高中少女、提琴少年、自閉少年、暴力黑警、性工作者、偽君子名校教師的關係環環相扣拼湊起來，故事的開首與結尾互相呼應，留白的地方正好讓觀眾作出不同的解讀與詮釋。

《G殺》的故事無疑是一場活生生的現實悲劇，但故事中不同的角色卻是在轉變中的香港的你和我。（電影劇照）

如果把一宗離奇的命案發生的經過與原因平鋪陳述，只會令《G殺》淪為一般劇情片無疑，而擅於拍攝個人風格短片、副導演出身的李卓斌顯然不滿足於此，刻意以一個符號G字來把與命案息息相關的六個角色拼湊，輔以一系列濃烈個人風格的畫面、古典音樂、鏡頭運用、對白運用、場面對比、角色矛盾對立，把一個簡單平凡的故事複雜化，環環相扣的人物關係與變化正好把一宗離奇命案的原委完美還原，而當中亦滲透不少社會性議題與善惡人性探討，也對轉變中的香港作出獨特的回應。

《G殺》的成功元素是演員的演出與電影獨特風格的完美縫合，無論是人面獸心偽善的陸駿光、我行我素、粗鄙狂妄的杜汶澤、多愁善感的黃璐、不屑社交的林善、情緒起伏不定的李任燊和憤世嫉俗但無奈接受的陳漢娜，都與電影暗黑的風格與來去匆促的故事節奏緊扣，每人的心境與矛盾的對立正好推進和解釋悲劇命案的由來。

每人的心境與矛盾的對立正好推進和解釋悲劇命案的由來。（電影劇照）

《G殺》的故事無疑是一場活生生的現實悲劇，但故事中不同的角色卻是在轉變中的香港的你和我，社會偽善者與助紂為虐的欺凌者比比皆是，扭曲的社會價值觀正不斷蠶食人本來的良知與應堅守的原則與操守。當自私與冷漠成為常態時，你可能感到無助與絕望，《G殺》表面上看起來也像一個絕望的故事，但導演顯然想借片尾的主題曲來向觀眾道出：就算我們處於最極端絕望的狀態，也不一定要選擇悲劇的不歸路來作開脫，在最黑暗的地方一樣可以看到光明，最極端絕望就是有希望，也許我們對社會的狀態與轉變無力反抗，但只要仍懷有希望，在絕望中不要放棄，改變並非再遙不可及。

作為李卓斌首度執導的長片，《G殺》以獨特的故事手法與風格借一宗命案和G開頭的英文單字帶向觀眾表達自己對社會現況與轉變的獨特觀點，也留白讓觀眾自行解讀，在商業片泛濫的港產片巿場，《G殺》顯然是別樹一格和驚喜的創新嘗試。願港產片巿場繼續有這樣不計後果、敢拍自己想拍的「Good Try」!

內容提供：MattGor講戲

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《G殺》點評: 別樹一格的港產片」​】

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