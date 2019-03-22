【侵密室友】嘉兒莫蕊茲拍到恐懼症病發　影后拍檔用手指化解危機

「紫天椒」嘉兒莫蕊茲（Chloë Moretz）在其全新驚悚電影《侵密室友》（Greta）中，飾演好心冇好報的善良女孩，只因拾到一個手袋路不拾遺而結識由法國著名女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）飾演的寂寞寡婦，誰知一切都是早有預謀——看似仁慈的寡婦在東窗事發後，變臉成點撇都撇唔甩的癲婆。

善良女孩Frances（嘉兒莫蕊茲 飾）在地鐵上拾到一個手袋，將之歸還時結識了熱愛古典音樂的寡婦Greta（伊莎貝雨蓓 飾），同樣失去至親而孤單寂寞的兩人，迅速成為如膠似漆的親密好友（《侵密室友》劇照）

故事簡介： 善良女孩Frances（嘉兒莫蕊茲 飾）在地鐵上拾到一個手袋，將之歸還時結識了熱愛古典音樂的寡婦Greta（伊莎貝雨蓓 飾），同樣失去至親而孤單寂寞的兩人，迅速成為如膠似漆的親密好友。某天Frances卻發現Greta竟有着不為人知的驚人祕密，因而想要逃離她，但Greta卻用盡一切恐怖手段，只為要她一輩子陪着她…

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嘉兒莫蕊茲透露，雨蓓在戲裏做盡恐怖閨蜜的變態行為，甚至把她迷暈囚禁於木箱中，想永遠跟她在一起，但戲外的雨蓓卻非常溫暖。她說：「因為我本身有幽閉恐懼症，所以一直很害怕拍攝那場被關在木箱裏的戲，但雨蓓說她會用一根手指壓在木箱的蓋子下，讓木箱不會完全密合，只要看到她的手指，就表示一切OK。因此正式拍攝時，躺在箱子裡看到她露出的手指，令我覺得很安心。」

童星時期就與許多明星和知名導演合作，堪稱「明星收割機」的嘉兒莫蕊茲直呼能跟影壇傳奇伊莎貝雨蓓合作，根本就是美夢成真，因為雨蓓是她夢想成為的女星典範，能一起演出這麼多對手戲可說是莫大光榮，她說：「最令人折服的是，儘管雨蓓的演技已經出神入化，她還在持續學習，也從未把我當後輩，總是樂於跟我討論每一場戲。」

嘉兒莫蕊茲被稱為荷李活明星收割機，演出經驗超豐富。而且由做童星開始，已經Keep住靚樣！按圖逐格睇▼

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演技有目共睹的嘉兒莫蕊茲在《侵密室友》中飾演高級餐廳的侍應，為了熟悉餐廳作業流程，她曾祕密潛入真正的高級餐廳實習一星期，她說：「在餐廳服務顧客比演任何一部電影都還要緊張，我一開始根本無法妥善為顧客結帳或是短時間記下顧客的點餐，全天下的侍應都太厲害了。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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