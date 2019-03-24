【蜘蛛俠︰決戰千里】3款LEGO產品疑劇透　揭鐵甲奇俠暗中幫手

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）貴為Marvel電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）第四階段的首部作品，並且是《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後所發生的故事，故不少影迷對此都熱切期待。日前三款關於《蜘蛛俠：決戰千里》的LEGO在網上流傳，三款產品除了確認了Elementals是反派外，還有屬於Tony Stark／鐵甲奇俠的Stark jet與Mysterio（神秘人）聯手戰鬥。雖然目前無法確定Tony Stark會否續在《蜘蛛俠：決戰千里》登場，但影迷一般相信，Tony Stark會在《復仇者4》中戰死，這或許是他給蜘蛛俠最後的幫助了。

Mysterio在預告中竟不是以反派登場，還聯同蜘蛛俠聯手對抗Elementals。（網上擷圖）

今次在網上流傳的兩款產品中，大家可以清楚見到兩位反派的真面目。這兩款LEGO分別是「Molten Man Battle」及「Hydro-Man Attack」，而這兩名反派均是來自Elementals。其實在《蜘蛛俠：決戰千里》的首條預告中，他們也曾現身，但官方至目前為止卻從未確認他們是誰。如今透過LEGO，算是首次承認了《蜘蛛俠：決戰千里》的反派包括了Hydron、Magnum、Hellfire及Zephyr等4名的Elementals成員。

Harold "Happy" Hogan在預告中曾幫助蜘蛛俠籌款，或者他會透過Stark Jet協助蜘蛛俠。（網上擷圖）

除了更多關於Elementals的細節公布外，曾被認為是反派，但最後卻與蜘蛛俠聯手，由積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）飾演的Mysterio，也跟預告片一樣與蜘蛛俠聯手對抗Elementals。這兩款產品的LEGO公仔包括蜘蛛俠、Mysterio、Hydro Man及由Zendaya飾演，蜘蛛俠的同學之一MJ。

Elementals的成員曾在預告中閃現。（網上擷圖）

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最後是一款名為「Stark Jet and Drone Attack」的LEGO，當中最為人意外的相信是Stark Jet的出現，然而戰機機師是Tony Stark的老友，在預告中曾拿著支票給Aunt May的Harold "Happy" Hogan。其他LEGO公仔包括Mysterio、Nick Fury及蜘蛛俠。與前兩款產品一樣，Mysterio也是與蜘蛛俠同一陣線，但是他最終在《蜘蛛俠：決戰千里》是敵是友，相信仍有待觀察。

Mysterio曾在預告中與Hydro-Man對抗。（網上擷圖）

雖然三款LEGO產品同樣詳細描繪《蜘蛛俠：決戰千里》部分情節，但LEGO並不是每次都能提供可靠的電影資訊，如在《奇異博士》（Doctor Strange）的LEGO產品中，當時產品曾預測Shuma-Gorath會入侵至聖所，但是最後此反派最終沒有現身。《蜘蛛俠：決戰千里》尚有約3個多月才正式上映，所以此LEGO產品目前只屬參考性質，大家可以自行判斷究竟是Elementals還是Mysterio是蜘蛛俠的終極BOSS。

Mysterio是敵是友，目前仍有待觀察。（網上擷圖）