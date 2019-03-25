Taron Egerton《搖滾太空人》演同志歌王　慘被勒令Cut走露股床戲

《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）淡化主角Freddie Mercury的同性戀情，遭到不少Fans質疑，曾參與該片導演工作的Dexter Fletcher新作《搖滾太空人》（Rocketman），敘述另一位英國著名同志歌王艾頓莊（Elton John）的生平，在呈現他與戀人的情愫上尺度就開放不少，扮演艾頓莊的《皇家特工》系列（Kingsman）男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）透露與飾演艾頓莊情人的男星理察麥登（Richard Madden）有性愛場面，且他自己非常滿意拍攝結果，毫不臉紅、怕醜。

泰隆艾格頓（《搖滾太空人》劇照）

可惜演員本身態度大方，電影公司卻就住就住。據英國每日郵報報導，派拉蒙為了爭取《搖滾太空人》片在美國列入PG-13級，要求導演剪掉約40秒的片段，這一段情節剛好呈現艾頓莊和愛人裸身歡好，泰隆艾格頓與理察麥登都露股，但性愛動作並沒有激烈到令人臉紅，拍得頗有品味，露得恰到好處。派拉蒙希望《搖滾太空人》得到較寬鬆的分級背後，自然有很明顯的原因—PG-13級的《波希米亞狂想曲》，全球票房即將突破8億8000萬美元，賣座好到傳出可能籌拍續集，反而被列入R級的《星夢情深》，全球總票房唔及前者一半。

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+ 6 + 5 + 4

理察麥登去年因為在BBC收視破十多年來紀錄的神劇《內政保鑣》（Bodyguard）飾演男主角，成為全英當紅新男神，和泰隆艾格頓袒裎相對不尷尬，還一起到各地宣傳，建立良好的合作情誼。艾頓莊本人也曾經跟（Rocketman）劇組表示感情戲絕對不要設限，列入R級都沒關係，可惜電影公司唔制，觀眾可能無法欣賞到完整版。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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