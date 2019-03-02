網傳《波希米亞狂想曲》《綠簿旅友》內地將上映　同性戀內容全刪

由本年度奧斯卡金獎像出爐影帝Rami Malek主演的《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》，將會排期於3月中在中國內地上映，《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）是一套重現英國神級樂隊Queen的電影，更在奧斯卡金獎像中掃走4獎，包括：最佳男主角、最佳剪接、最佳音效剪接和最佳混音。

Rami Malek跟Allen Leech親吻一幕，內地版本一定無得睇。（劇照）

不過近年中國在電影和電視劇方面的審查相當嚴格，宮鬥、神鬼、校園早戀、同性戀、婚外戀和一夜情等等都不可以出現，勒令不準將以上意識揚傳。

《波希米亞狂想曲》預計3月中就會在內地正式上映，但就只會播出剪輯版，因為樂團主音Freddie Mercury跟樂團的日常經理人Paul Prenter（Allen Leech飾）發生婚外情，其後又向另一半Mary坦白自己是雙性戀，相信以上有關的Freddie Mercury跟其他男性角色親吻和展示出毒品的畫面都會被剪走。

內地電視台用「特殊群體」來取代「gay man」一詞。（劇照）

而在早前內地電視台芒果TV審查Rami Malek發表最佳男主角演說時，他提及到「Gay Man」（男同性戀者）一字來表達電影中，重要的身份認同時，翻譯的字幕上用了「特殊群體」來取代「Gay Man」。據知，除了《波希米亞狂想曲》外，馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）獲最佳男配角的奧斯卡最佳電影《綠簿旅友》（Green Book）都有一小段涉及同志的情節，跟《波希米亞狂想曲》下場一樣，都會被刪走，可見內地審查相當嚴謹，些少有機會影響國民的情節都沒得留低！

就連《綠簿旅友》中涉及同志的部分都要被剪走。（劇照）