【八個女人一台戲】白百何挑戰中性角色︰現實中敢向Sammi示愛

第43屆香港國電影節於昨晚（27日）舉行《八個女人一台戲》首映，由鄭秀文（Sammi）、梁詠琪（Gigi）、白百何、趙雅芝、齊溪、商天娥以及周家怡演出，眾人都表示能夠跟關錦鵬導演合作是一件既幸運又幸福的事。

白百何對於今次來港沒有時間遊玩感到可惜。（陳順禎 攝）

其後，白百何跟關導一同接受傳媒訪問，由於她這次在戲中扮演中性的女生，白百何表示：「圓了我當演員的夢，其實在我拿到劇本的時候就很喜歡，嘗試了不一樣的演出很開心。」而當問及演中性的角色有沒有難度，她笑言：「挺難的，但是我生活中也比較愛Sammi，所以就很容易喇！」

白百何覺得在戲中，她跟Sammi算不上是曖昧，因為情感分很多種。（陳順禎 攝）

關導自言給出100分滿分予白百何的表現，他更爆料指：「我原本找白百何不是演傅砂這個角色，但是她看完我的劇本說『阿關，除了傅砂，其他角色我不會來你這個電影。』但是我覺得白百何敢於去嘗試傅砂這個角色，覺得很有意思。」最後白百何表示今次能夠跟Sammi合作特別開心，第一次跟這麼多女生一起拍戲，（感覺）挺不一樣的，而且我們在看戲的時候就會覺得Sammi姐跟Gigi姐都是我們心目中的大明星，沒有想過可以跟她們合作。

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