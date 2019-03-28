【金像獎2019】胡定欣與吳鎮宇勁有緣　自爆：曾經好怕黎耀祥

兩屆視后胡定欣跟新人這個身份似乎已經毫無關係，但今年她憑着《逆流大叔》獲得電影金像獎最佳新演員的提名，入行16年原來這次是定欣首次登上大銀幕，「起初我都覺得很驚訝，我在這個行業還能提名新人嗎？不可能吧！」定欣接受專訪時，更大談她與吳鎮宇的淵緣，原來她的兩個「第一次」都跟鎮宇哥有關。

對於能夠入圍新演員，胡定欣起初都話不敢相信。（黃寶瑩攝）

對大家來說，胡定欣這個名字一點也不陌生，能代表她的角色也有不少，在《拳王》裡飾演聾啞女拳王﹑《鬼同你OT》的女鬼﹑當然也不少得《城寨英雄》的刁蘭，深入民心的角色讓定欣在電視界得到過兩屆視后。「這次能夠再次以新人身份，有機會再從頭由零開始，再去試另一個範疇﹑行另一條路，非常幸運。」定欣又指這種經歷似曾相識，有點好像當日剛入行時，她不知道前路如何，或者不知將來會發生什麼事，「十幾年後有機會再做新人真的很難得，你說有多好！」

兩屆視后胡定欣首次拍電影《逆流大叔》，就入圍第 38 屆香港電影金像獎最佳新演員。（劇照）

「提名新人我都覺得有點尷尬！」

首度參與電影《逆流大叔》，就即刻獲得金像獎提名最佳新演員，其實連定欣自己都不敢相信，「聽劇組講電影公司有打算將我提名新人獎時，我都感到很驚訝，我已經在這個行業裡十多年，不是一個新人，這點是不能騙人。」但原來根據金像獎的規定，原來只要演員未曾拍過戲，沒有為任何電影客串過，就可提名新人。「其實一開始聽到劇組要提名我做新人，我也感到有點尷尬，不是說別人會否認同，而是這容許的嗎？」碰巧定欣多年來的確從未參演過電影，也沒有客串過，結果不只演出了一部充滿港味的勵志片，更能夠獲提名最佳新演員。

獲提名新人獎，定欣笑言自己都覺得有點尷尬。（黃寶瑩攝）

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「其實恨咗拍戲好耐！」

入行多年，定欣在電視界作品一套接一套，但從前一直無緣在電影界發展，「其實我等了很久，想在電影的大銀幕上看到自己。當然我也有幻想過，有時候看戲，會幻想如果戲中這個角色由我來演會怎樣呢？」一直想在大銀幕上看到自己的大近鏡，有過很多幻想後終於成真，更想起了以前入行時的點滴。「我會覺得可能同第一次拍劇時有點相似，望着重播卻不敢看，但又很想看，簡直感到有點害羞，一種很新鮮的感覺。」

胡定欣是兩屆視后，多年來演出過不少經典的電視角色。（黃寶瑩攝）

多次與鎮宇哥合作是緣份

定欣入行後第一部劇集就是在《衝上雲霄》中飾演凌卓芝，首部劇集和首部電影都是與鎮宇哥合作，「是緣份又奇妙，我是一個很念舊的人，有時候想起來，當日我一個小妹妹與鎮宇哥拍戲，第一日與他工作很怕他，他很冷酷，想跟他說話又不敢。但原來他很玩得，怎會想到十幾年之後，第一部電影又是他帶給你的機會。」定欣更表示很感謝鎮宇哥，在她入行以來，一直都有默默地支持自己，給她一些鼓勵的說話。「他真的看着我長大，大家都知道他不是很主動的人，但適當時他又會跟你分享一些心得和感受。」作為電影界的初哥，胡定欣表示這次第一日開工就要拍結局，蘊釀感情都很重要，為了好好演繹她都感到有點緊張，「畢竟我在電影行業資歷很淺，環境又新，其實真的幸好有鎮宇哥，他對於我來說可能是有點安全感，同時又戰戰競競。」

入行十幾年，定欣表示其實恨拍戲很久，一直都想在大銀幕看到自己的演出。（黃寶瑩攝）

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啟蒙演員一定是這位視帝

要數影響得胡定欣最深的演員，一定是合作得最多的視帝黎耀祥，「他應該是我合作得最多，同劇最多的一個男演員，雖然有時候未必是對手，或者不是演一對情侶或者演拍檔的角色，但由我入行到現在，他是我合作得最多的一個人。」不過，定欣就話有段時間原來很怕祥仔，「他是有種氣場，曾經試過有段時間，好像是拍《巾幗梟雄之義海豪情》時，我對着他我突然很怕。」定欣笑言與祥仔一直合作，再之前拍《巾幗梟雄》時也沒有感到害怕，但突然在《巾幗梟雄之義海豪情》望着這位前輩，突然覺得很害怕。「當時我的心態是很想進步，很想將自己的能力跟他們拉近，再行前一點。」為了演出得更精湛，當時定欣是想理解完對手們的想法，但心態上好像有點心急，結果望着祥仔，就感到有點壓力。

人生中第一部劇集和電影都是與鎮宇哥合作，定欣感謝前輩對她默默的支持。（黃寶瑩攝）

拍劇﹑拍戲﹑演出舞台劇，胡定欣更嘗試拿起咪高風唱歌，「我沒有限住自己，所以2018年我趁着不用拍劇，嘗試了很多事，年底又遇到一首歌，由起初只是拍MV，最後和古巨基合唱。」定欣表示自己想做就願意去嘗試，現今這個時代，電影﹑電視界和唱歌幾個範疇都沒有分得這麼清，最重要不要框着自己的才能，才可能會創造更多意想不到的成果。

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鳴謝

Makeup: Cyrus Lee

Hair: Matt Chiu @Xenter

ISABAL MARANT＠Lane Crawford