【金像獎2019】《逆流大叔》牽頭　港產片靠多元化本土題材回春

第38屆香港電影金像獎今日公布入圍名單，《無雙》和《逆流大叔》不負眾望大熱跑出，齊齊預定今屆大贏家位置，今年多項大獎競爭激烈，正式提名一出已在影迷間引起熱議。其實討論獎項花落誰家之餘，值得留意的是新一屆金像獎提名中香港電影佔的比例明顯上升，成近幾年港產片回春的最佳佐證。

影后曾是內地演員專利

港產片的數量近年再見銳減是不爭的事實，但多得不少致力推動香港電影的電影工作者，過去幾年仍有不少出色作品，而這個狀況亦正正反映在金像獎上，隨着觀眾觀眾習慣和市場改變，合拍片漸成主流，例如影后一獎，由2014年起金像獎最佳女主角分別由章子怡（《一代宗師》）、趙薇（《親愛的》）和春夏（《踏血尋梅》）抱回，到近兩年才由惠英紅（《幸運是我》）和毛舜筠（《黃金花》）憑純港產片得獎，將獎項留在香港，2016年由獨立製作的《十年》奪得最佳電影，2017年新晉導演黃進執導《一念無明》在國際影壇和金像獎大放異彩，更是對電影除了娛樂性和藝術性，還盛載了文化、社會和時代意義的概念作首肯，雖然「本土電影」標籤的定義仍有爭議，也無阻相關題材興起。

到了今年第38屆香港電影金像獎，票房口碑雙收的合拍片《無雙》仍以17項入圍大幅領先，電影幕後製作由劇本細節、道具到美術都非常精細，配合整個演員班底的出色演出，成為今屆大熱合情合理，不過重點不在抽秤合拍片的成績，而是眾焦今屆港產片的亮眼表現。

+ 4 + 3 + 2

多部港產片獲多項提名

由吳鎮宇主演的《逆流大叔》主打本土勵志元素，以小人物小城小事定義新時代的獅子山下精神，眾望所歸在金像獎獲11項提名；而關注小眾的作品都有好表現，包括首部以跨性別人士為主題的港產片《翠絲》、極具香港社會結構特色的《淪落人》和描寫智障學童的慈善電影《非同凡響》；另外大膽起用破格題材的香港電影亦有入圍，涉警察犯法、師生戀和暴力情節的《G殺》擁6項提名，挑戰觀眾感官極限的三級片《三夫》亦入圍最佳電影、最佳導演、最佳女主角等大獎，蔡卓妍憑《非分熟女》飾演性冷感女性再度問鼎影后；加上招牌港式喜劇《棟篤特工》、港產中罕見推理作品《逆向誘拐》和講香港懷舊怪談的《八步半喜怒哀樂》都有提名，港產片所佔比重較以往幾屆明顯大增，其中不乏跟大製作抗衡的作品，香港電影在金像獎重獲主導，意味「港產片」品牌的影響力和凝聚市場的能力終於反彈。

重口味的《三夫》都獲提名4項大獎。

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