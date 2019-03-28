【蟻俠】罕見冇人嘅迪士尼美國小鎮大街　全因去晒搵保羅活特？

今日（27日）全球獨有的「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」在香港迪士尼舉行開幕儀式，請來「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）、宣萱、Marvel Studios主席奇雲費治（Kevin Feige）、《蟻俠》導演Peyton Reed等人，即時吸引大批記者和粉絲到場！

「蟻俠」保羅活特現身開幕儀式時，現場粉絲顯得相當激動。（陳順禎 攝）

今日有粉絲在微博上反問大家「見過沒有人的迪士尼嗎？」隨即附上數張迪士尼照片，而平時人山人海的美國小鎮大街卻空無一人，簡直是奇景！

事關迪士尼今日迎來重量級人物「蟻俠」，宣萱都有透露一早跟他已經試玩過遊玩，現場更有本地、外國以及韓國大批記者，場外更有大量粉絲眾集，最後蟻俠更有出去外面跟粉絲合照和簽名。

無人的美國小鎮大街的確罕有。（網上圖片）

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「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」開幕儀式的精美禮品。（網上圖片）

今日有份出席開幕儀式的相關人事都會獲得一份精美禮品，當中包括蟻俠和黃蜂女的機密文件、兩隻蟻俠公仔、兩個紀念徽章等等，紀念價值意義重大！

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