【蟻俠】Marvel狂睇戲揀中宣萱 　未來有機會加入MCU？

全球獨有「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」今日在香港迪士尼舉行開幕式，身為神盾局科技館總工程師林樂詩的宣萱當然現身撐場。 她今日率先跟蟻俠一同挑戰遊戲，並大讚遊戲做得非常完美，還加入了不少香港元素，真的令影迷萬分期待！

宣萱今日出席「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」開幕儀式。 （陳順禎 攝）

對於能成為首位香港演員飾演Marvel的角色，身為Marvel超級粉絲的宣萱都表示十分驚訝及高興：「每一套都要睇，入戲院睇，重播又要睇，所以好興奮。」

宣萱早已跟蟻俠Paul Rudd試玩遊戲。（陳順禎 攝）

宣萱續指出，當初得知成為此有幸擔當此角色時，原來是因為她的形象跟林樂詩非常相似：「他們想要找一個跟林樂詩有相同形象的人，佢哋睇咗好多我的戲，佢話就係要呢種感覺，就要求搵我。」得知消息後，宣萱話整個人都在發呆，不敢相信這是事實。巧合地，宣萱畢業於倫敦帝國學院材料工程學學士，跟她的角色非常相似。

宣萱成為香港首位飾演Marvel角色的藝人。（陳順禎 攝）

宣萱又提到當收到劇本時都嚇了一跳，因為該劇本有一定厚度。原來宣萱誤會了只是拍宣傳短片，沒料到是演出一個真正的Marvel角色：「我就奇怪為何拍短片都會有這麼厚的劇本，最後才得知原來要演戲，是不折不扣的一個角色。」聽到之後，如夢初醒的她直言沒有想過。至於這意味著會在未來有份參演Marvel電影？她稱：「唔諗咁長遠，宜家已經好榮幸，一切隨緣。」

宣萱大讚遊戲非常完美，還大讚Paul Rudd非常有善。（陳順禎 攝）

最後，她提到已率先跟「蟻俠」Paul Rudd 試玩，還大讚他非常有善：「玩的時候他比較文靜，可能好專心遊戲。而佢好nice，好friendly。」試玩後，宣萱大讚遊戲的視覺、聽覺及觸覺做得好完善，玩家在經過的時候，見到道具都十分真實。最重要是還加入不同的香港元素。被問到今次會否被綁架，宣萱就話冇，就算有都唔怕，因為有蟻俠幫手，而且還有鐵甲奇俠出現。原來個遊戲係有鐵甲奇俠出現，更加有興趣玩喎！

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