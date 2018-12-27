【復仇者聯盟4】《蟻俠2》導演新相洩密　原來逃出量子領域要靠佢

《復仇者聯盟3：無限之戰》話題性燒足全年，分裂成兩派的復仇者在人類存亡的危急關頭冒起奮戰，卻留下令人震驚的悲慘結局，觀眾本期待能在緊接上映的《蟻俠2：黃蜂女現身》獲得安慰，怎料等到彩蛋才知Scott Lang被困量子領域，導演Peyton Reed近日上載新相，疑似終於提示他怎樣可以走出困局，連接《復仇者聯盟4：Endgame》的劇情。

巨蟻學蟻俠打鼓一幕可能唔止搞笑咁簡單。（劇照）

保羅活特（Paul Rudd）飾演的蟻俠雖然人仔細細，但全憑幽默個性和號令螞蟻軍團的能力，出場以來一直備受觀眾喜愛，在《蟻俠2：黃蜂女現身》中卻因忙着對付鬼魅，未參與無限之戰而引起質疑，片尾彩蛋更受魁隆撻手指影響被困量子領域，在儀器另一端的Hank和兩代黃蜂女紛紛化灰，蟻俠求救無門，然而在《復仇者聯盟4：Endgame》預告中，Scott Lang卻突然現身復仇者總部門外，連美國隊長和黑寡婦都嚇一跳，到底該片段是舊檔案還是實時畫面，蟻俠逃出量子領域的方法是否反勝關鍵，如今終於有解答。

Peyton Reed突上載新相，心急粉絲即時加以分析。（網頁截圖／劇照）

導演Peyton Reed近日在Twitter上載一張新相，沒有訊號時的彩色電視畫面本來平平無奇，但有眼利粉絲即時聯想到《蟻俠2》片尾彩蛋，片段描繪了後魁隆時代的地球，街上一片蕭瑟，蟻俠家中空冇一人，只剩用作Scott Lang替身的巨型寵物蟻在練鼓，其中一幕拍到電視機正是相同的彩色畫面，宣告進入緊急狀態。

當時不少觀眾認為這段彩蛋是為了突出魁隆對社會造成的影響，緊扣《無限之戰》劇情，不過在Peyton Reed上載新照後，有分析指反而是跟《復4》連結，加上Marvel總是悉心安排彩蛋，估計該幕暗示被困於量子領域中的蟻俠可能召喚螞蟻朋友去救自己。