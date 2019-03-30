【小飛象】經典動畫爆黑暗面　網民：小時候看已經覺得很詭異！

迪士尼今年其中一部最受期待的真人版電影《小飛象》（Dumbo）終於上映，小飛象為人熟悉，但其實這部經典動畫，已是78年前的作品。新片由鬼才添布頓（Tim Burton）執導，觀眾除了好奇真人版電影能否在童年回憶不被崩壞之下還原小飛象中的情節和角色，原來更令大家回想起動畫中其中一幕場面，更有網民指當年已經覺得很詭異，不少朋友都被嚇壞，到底是什麼一回事？

《小飛象》（Dumbo）由導演添布頓執導，是今年迪士尼其中一部真人版電影。

電影真人版改編自同名動畫，講述馬戲團一頭初生小象，因耳仔超大而經常遭人嘲笑，不過負責照顧Dumbo的一家人卻發現牠竟然會飛！Dumbo憑著飛天絕技聲名大噪，更獲邀加盟大型娛樂馬戲團Dreamland！正當Dumbo愈演愈紅大受歡迎之時，牠最愛的媽媽卻被人帶走，Dumbo跌落谷底，馬戲團內一眾愛護Dumbo的好友排除萬難，希望幫助牠們母子團聚。

《小飛象》這次會除了會講牠跟媽媽的感情，故事也會著眼在牠跟主角一家的交流。

《小飛象》是1941 年面世的經典動畫，就算未看過卡通，都很可能看過它的故事書，一定認得這隻象。自從2014年，宣布會由添布頓（Tim Burton）執導真人版後，大家都期待看看可愛的小飛象﹑媽媽Jumbo以及牠的老鼠仔好友Timothy會變成怎樣？

兩位小主角對小飛象的感情也非常令人動容，真人版的Dumbo也很可愛！

「太詭異，小時候看會有陰影」

但原來提起小飛象，不少網民就指出當年看卡通，其實被嚇得心裡毛毛的感覺很恐怖，甚至留下陰影。說的那段情節，就是動畫中小飛象因缺憾經常被嘲笑，有一次牠跟老友Timothy喝了一桶加了香檳的水後醉了產生奇怪幻覺，看到很多難以理解的畫面，一隻隻粉紅色大象在「遊行」。有網民直指當年看到這段之後，「太詭異，小時候看會有陰影」﹑「喝醉後那段夢境很恐怖...」

《小飛象》找來米高基頓（Michael Keaton）和哥連菲路（Colin Farrell）參演，更有美女伊娃格蓮飾演空中飛人Colette Marchant。

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好像骷髏骨的眼睛

動畫中粉紅大象的眼神空洞，有影迷更指覺得粉紅色大象像骷髏骨一樣黑洞洞的眼睛，伴着誇張奇怪的動作的畫面已夠恐怖，更大呼「簡直是小朋友的惡夢！」粉紅大象之後更有時大有時細﹑一時肥胖一時變瘦﹑如橡膠一樣伸縮﹑變色，甚至會頭腳顛倒地行走等等，畫面扭曲卻又莫名其妙，當年被深深嚇壞了，令部分觀眾聯想到底是否背後有神秘的暗示？

動畫版中粉紅大象遊行的一幕，原來令不少人留下深刻的印象，直指當年看戲後感覺被嚇壞了。（網上截圖）

真人版電影《小飛象》似乎也有這段情節，粉紅大象也有現身，不過就有些劇情上的更改。戲中的小飛象這次並不是喝醉後產生幻覺，只是牠在馬戲團表演前，看到有人就吹氣球，一些幻想隨之浮現。小飛象看着幻想中的大象表情得意，又跟着音樂擺動。對比起原版動畫，畫面可愛多了，相信電影中的這段故事，其演繹的方法應該不會再令大家感覺毛毛吧！

小飛象幻想中的大象，變大變細又變色，有網民直指牠們的眼神非常恐怖，很像骷髏骨一樣。（網上截圖）

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