洪金寶痛心功夫片難吸引年輕人︰唔通叫人練完功第日賣叉燒包呀？

第四十三屆香港國際電影節的焦點影人為大哥大洪金寶，今日（30日）在香港文化中心舉行「香港名家講座」，吸引不少香港、內地、外國甚至日本粉絲到場。 大會先播出大哥歷年來的經典場面作為開場，其後大哥戴上草帽以功夫裝現身，大哥甫出場即向大家打招呼：「大家好！我係洪金寶！你哋今次唔好彩，我本來想打翻斗出場，不過早幾日整親條腰，宜家只可以翻眼皮。」不失風趣幽默。

洪金寶大哥表示腰傷，不然就會即場打翻斗。(葉志明 攝)

為《功夫》出手拍過呢幾幕

大哥今日跟粉絲們分享多年來的拍攝經歷，其中有粉絲問到當年由星爺周星馳主演的《功夫》中，有哪些動作場面設計，是出自他手？大哥即回應：「開始嗰啲黑幫出嚟打佢哋班人，然後有一個咕喱、一個裁縫、賣油炸鬼嘅，記唔記得有嗰場戲？嗰場戲係我拍嘅；另外就係3個高手話走，突然又喺樓梯到郁手打返場，之後話『再見，走！』嗰場戲又係我拍嘅，之後我就被炒喇。」大哥大不忌諱直言自己「被炒」。

當年洪金寶為星爺的《功夫》做動作導演，但最終不歡而散。

洪金寶大哥提及當年拍攝經典場面時，忍不住即場親身示範。(葉志明 攝)

香港電影俾唔到希望下一代

其後再講到香港電影時，大哥表示惋惜：「全部返國內搵食，香港電影無希望，佢係無希望俾下一代，無人拍動作片。以前唔同，以前有成龍、洪金寶，俾到希望啲細路仔，睇到呢啲功夫明星，會諗我要練功夫，要做明星，宜家係無呢樣嘢，無咗電影，無咗功夫片，咁我練功夫嚟做咩？練完功夫第日去賣叉燒包呀？咁咪無人練囉！」

講到當年初入行時，大哥笑指要偷偷學習，不能俾人知，返回學校就會教其他學生。(葉志明攝)

大哥大更留意到早前年輕人選擇去練唱歌參加比賽，寧願入行的人少。「所以我希望香港電影部門可以俾返多啲支持香港電影，香港電影喺10年甚至20年前喺社會上高企，宜家其他國家已經超過晒我哋香港，其實個心係好痛，但我郁唔到、幫唔到、講唔到，我都唔會參加宴會，因為我個人脾氣唔好，一出口就交叉你。」

隨即大哥再補充：「我早前跟電影局局長講過，政府宜家搞一個開幕禮用咁多錢，跟住無嘢，nothing！點解唔繼續投資香港電影，將香港電影鞏固返，香港電影嘅將來...你返去諗諗，諗到話我聽。」

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