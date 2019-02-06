【銃夢．影評】導演竟是洪金寶粉絲？荷里活向香港動作片致敬之作

不管你叫她Gally、還是Alita，你都會驚訝於她嬌小的身軀裡，竟然暗藏了這麼大的破壞力。不知道是什麼高超的科技技術，讓這麼複雜的機械結構能夠組出一個栩栩如生的小女孩。很巧地，看完《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）之後的感想，正與這個疑問相似：這部電影包含了豐富的元素，刺激的動作場面、飽滿的角色情感、與大篇幅的漫畫劇情，都被塞好塞滿在了2個小時的電影裡，它充滿熱力與衝勁，可以把你所有的疑問，一拳揍到遠遠的天上都市去。

《銃夢：戰鬥天使》海報

占士金馬倫又成功了一次

如果你還在疑問，電影裡的Alita是不是還陷在恐怖谷裡？不要再懷疑，想想你當年是怎麼看待3D這件事的，然後再想想當你第一眼看到《阿凡達》（Avatar）的感覺，因為這次占士金馬倫（James Cameron）又成功了一次：大眼Alita不但不恐怖，她還很可愛。首先，《銃夢：戰鬥天使》先從背景着手。電影將原著黑白漫畫裡的黑白廢鐵鎮搬上銀幕，用大量鮮豔色彩製造出一個不輸給瓦干達（Wakanda）的未來垃圾城，廢鐵鎮的片段很多，你可以看到街上有各國風格穿着的行人、店面與攤販，讓這條街道宛如《星球大戰》（Star Wars）的夜總會，充斥着各式色彩與驚奇。畫面裡還有各式各樣奇形怪狀的合成人、載具、與自走兵器，擺明要你眼花撩亂。以動畫繪製的Alita站在廢鐵鎮街上，樸素地有如背景，一點都不突兀。

廢鐵鎮的混亂繽紛幫了一些忙，但是苛刻的占士金馬倫不可能這樣就放過女兒。對電腦動畫繪製技術有着超高水準要求的占士金馬倫不是浪得虛名，這種水準體現在Alita的肌膚與肢體運動上，肌膚的肌理細緻，你不只可以看到毛細孔，當她做出表情時，你可以看到肌膚底下的肌理伸展地非常自然。

好吧，也許你不是專業電腦動畫設計師，不會對這種細節那麼注意，但你一定會被Alita的表情吸引。這部電影裡她有各種情緒表現，沒有一個表情會讓人感覺宛若娃鬼「Chucky」翻生，她的瀏海適度地讓大眼看來沒那麼突兀，而她的甜笑、羞笑、大笑、苦笑與含淚微笑這些表情，都會讓大眼瞇成各自不同的角度，而這些表情都各自迷人。只看過預告的人也許很難理解，但是《銃夢：戰鬥天使》其中一個最成功之處，正在Alita本身的豐富表情上，你不應該擔心Alita還陷在恐怖谷裡，你要小心的是，自己會不會陷在「Alita谷」裡。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

從小看武打港片的導演 打造功夫到位的格鬥天使

但是動畫畢竟只是皮相，這部電影的絕對功勞仍然是荷里活最全能的電影天才、人稱「一人軍隊」的導演Robert Rodriguez。占士金馬倫將《銃夢：戰鬥天使》交給Robert Rodriguez是絕對正確的選擇，因為即便今天占士金馬倫不需要拍《阿凡達》續集，對拳腳動作橋段並不在行的他，也沒辦法處理好《銃夢：戰鬥天使》。因為Alita不是掛滿子彈的槍砲天使，她是精通「機甲術」的格鬥天使，她能夠無意識地就打出一套猛虎硬爬山。所以不能再拿一招致命的krav maga來充數，需要一位熱愛武打電影的導演，讓Alita學會鷂子翻身、黑虎偷心、還有空中無影腳。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

正如華高斯基姐妹（Wachowskis）與昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）一樣，Robert Rodriguez也是一個從小看香港武打電影長大的人──他超愛洪金寶。妳可以輕易地從《銃夢：戰鬥天使》裡的那些套路，比如劈腿飛踢雙酒瓶。

看出那些經典香港動作電影的影子。還有一點，香港動作電影可不是把人踢出去哇哇叫而已，重口味的港式武打電影還要有那些殘酷暴力畫面才到位，這點《銃夢：戰鬥天使》也學得很精，爆頭還有把人砍成兩半這種畫面，可是很多很多。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

不只是武打橋段而已，《銃夢》漫畫本身如果抽掉未來科幻元素，其實像極了那些底層階級拼死求存的香港黑幫電影。而不管是因為Robert Rodriguez曾拍出致敬黑色電影的《罪惡城》（Sin City）、或是因為他也毫無置疑地熱愛香港黑道電影，《銃夢：戰鬥天使》用香港黑道電影的影像語言，敘說原作的殘酷故事：尋求救贖的男人，在黑暗中被火光照亮漠然表情；知道愛在轉瞬間就要離去，只能無奈地讓滴不停的眼淚說話；沒錢沒權的百姓只能被有權有勢階級當螻蟻般踐踏利用；還有那些為了各自理由而付出的極大犧牲。這些都是在香港黃金電影年代被翻演過上百次的經典橋段，如今在《銃夢：戰鬥天使》重生，讓人感受一種熟悉的溫暖。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

在寫劇本時，我的女兒正好是13歲……對我來說，《銃夢：戰鬥天使》就像是我的女兒。 占士金馬倫

Alita當然是占士金馬倫的女兒，他花了20多年時間，想要將女兒從書頁釋放到銀幕上而未果，而在3年前他讓Robert Rodriguez來擔任導演，終於拍成。《銃夢：戰鬥天使》仍然是以占士金馬倫的劇本為主，你可以看到Dr. Dyson Ido與Alita的父女之情被渲染地比漫畫更加濃烈。

Alita的兩個爸爸：占士金馬倫（左）、Robert Rodriguez（右）（網上圖片）

有趣的是，崇尚女權至上的占士金馬倫，把父女情寫得比母子情還要像母子情──因為他筆下的女人都比男人剛烈。Dr. Dyson Ido幾乎是有如慈母一般，無條件地愛護這個不是他女兒的女兒，但這些被強調的父女情感，也讓Dr. Dyson Ido與Alita成為這部電影裡塑造最成功的角色。而當然，占士金馬倫的劇本總有嚴重的角色失衡問題，如果妳覺得某些角色甚至可有可無，別驚訝，這已經是他的招牌標誌了。

Dr. Dyson Ido與Alita（劇照）

有Robert Rodriguez的港味黑幫電影氣氛、精彩的動作橋段、有占士金馬倫着重的父女情感、還有演活純真少女／狂戰士的Alita，這是一頓豐富的視覺與感性的海陸大餐，讓我驚訝它竟然能夠在2小時裡講完故事，而且沒有明顯的缺點。從這種角度，《銃夢：戰鬥天使》甚至跟《水行俠》（Aquaman）有點類似，但是《銃夢：戰鬥天使》的情感鋪陳更加真實與具說服力。那麼，如果《水行俠》（Aquaman） 能夠獲得全球超高票房的肯定，那麼《銃夢：戰鬥天使》當然會成功，而且應該能夠成功地令人心服口服。

別忘了，它還是一部漫畫改編電影，這讓人更加驚奇：因為能讓Alita栩栩如生又有血有肉的《銃夢：戰鬥天使》，可能是史上最成功的日本漫畫改編電影。

《銃夢》被視為向香港動作片致敬之作，搶先欣賞劇照▼

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