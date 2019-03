洪金寶為李小龍遺作《死亡遊戲》連踩15日通頂︰每日隊6支力保健

第四十三屆香港國際電影節的焦點影人,影壇大哥大洪金寶今日(30日)出席在香港文化中心舉行的「香港名家講座」,分享自己多年來拍戲、做導演等經歷,大哥大見到特意前來支持的粉絲都十分高興,更有為他們簽名、合照留念。 攝影:葉志明

洪金寶大哥自認在片場是個很嚴格的人,不過在片場以外點撩佢都得。(葉志明攝)

「李小龍遺作,我一定要拍好佢」



大部份大哥的經典作品,他都有一一跟大家分享當中鮮為人知的秘聞,包括有《鬼打鬼》、《人嚇人》、《龍少爺》、《大醉俠》、《俠女》、《死亡遊戲》、《A計劃》和《特攻爺爺》等等,講到拍《死亡遊戲》時,大哥分享:「是外國導演做武指,佢用佢哋嘅方法去拍,一個後wide shot再用一個medium shot,我就同佢講咁樣拍唔得,但佢同返我講『Don't worry! We always like that.』之後拍晒睇片又同我講唔得,要由頭到尾再拍過,剛好嗰陣就聖誕,又要趕住出,李小龍又過身,我一定要拍好佢,係對電影嘅一種熱愛,嗰15日無瞓過,靠力保健幫我,一到場就飲6支,一拍就拍到天光,拍完剪片,剪完又拍,拍完個下我對眼好似生眼挑針咁!」

其實大哥熱愛電影,肯捨身為電影付出的行徑經常出現,講到拍攝《龍少爺》時,他指當年先在午夜場上映,「搶包山」一幕放在結尾的反應一般,於是他即時返嘉禾改拍,馬上開工,拍了2至3日趕在正片上映前更新版本,將「搶包山」一幕放在片頭,他笑說:「你知啦,當時成龍迷睇完會再睇,佢哋見到新版後『吓?一嚟就搶包山?我無遲到喎!』反應非常搞笑。」

洪金寶自言從不拍辛苦,最緊要係開心。(葉志明攝)

聽到觀眾一句「陰功囉」會好冧!



而當講到《鬼打鬼》時,大哥大爆料:「當年有人話『呢部戲X街㗎!等死啦!』點知上咗之後得咗,嗰個人即刻話『我都話你得㗎啦!』」全場觀眾隨即大笑!大哥大其後補充,希望拍電影的人有誠意,而他自己也是抱着「對得住觀眾」出發,以前他的戲上映時,會特意入場睇反應,聽到觀眾一句「陰功囉...」或者笑聲都會覺得好冧!

洪金寶笑指當年入場睇觀眾反應,聽到他們的笑聲係會聽到好冧。(葉志明攝)

最後大哥表示自己收到劇本多數都會先分析,又講笑話簽了合約就會儘量滿足導演的要求,否則要賠錢,套戲X街不關自己事,蝕錢是別人的事。不過大哥補充:「拍戲最緊要做好自己崗位,我唔會凌駕喺導演之上,佢有自己想法,導演係套戲嘅靈魂,就好似王家衞咁,我拍個陣佢喺我隔離一粒聲都無出,剪埋條片俾佢之後,最終出嚟嘅畫面係同原先拍嘅完全唔一樣,但佢一樣有佢嘅效果。」