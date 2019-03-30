洪金寶為李小龍遺作《死亡遊戲》連踩15日通頂︰每日隊6支力保健

第四十三屆香港國際電影節的焦點影人，影壇大哥大洪金寶今日（30日）出席在香港文化中心舉行的「香港名家講座」，分享自己多年來拍戲、做導演等經歷，大哥大見到特意前來支持的粉絲都十分高興，更有為他們簽名、合照留念。 攝影：葉志明

洪金寶大哥自認在片場是個很嚴格的人，不過在片場以外點撩佢都得。（葉志明攝）

「李小龍遺作，我一定要拍好佢」



大部份大哥的經典作品，他都有一一跟大家分享當中鮮為人知的秘聞，包括有《鬼打鬼》、《人嚇人》、《龍少爺》、《大醉俠》、《俠女》、《死亡遊戲》、《A計劃》和《特攻爺爺》等等，講到拍《死亡遊戲》時，大哥分享：「是外國導演做武指，佢用佢哋嘅方法去拍，一個後wide shot再用一個medium shot，我就同佢講咁樣拍唔得，但佢同返我講『Don't worry! We always like that.』之後拍晒睇片又同我講唔得，要由頭到尾再拍過，剛好嗰陣就聖誕，又要趕住出，李小龍又過身，我一定要拍好佢，係對電影嘅一種熱愛，嗰15日無瞓過，靠力保健幫我，一到場就飲6支，一拍就拍到天光，拍完剪片，剪完又拍，拍完個下我對眼好似生眼挑針咁！」

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其實大哥熱愛電影，肯捨身為電影付出的行徑經常出現，講到拍攝《龍少爺》時，他指當年先在午夜場上映，「搶包山」一幕放在結尾的反應一般，於是他即時返嘉禾改拍，馬上開工，拍了2至3日趕在正片上映前更新版本，將「搶包山」一幕放在片頭，他笑說：「你知啦，當時成龍迷睇完會再睇，佢哋見到新版後『吓？一嚟就搶包山？我無遲到喎！』反應非常搞笑。」

洪金寶痛心功夫片難吸引年輕人︰唔通叫人練完功第日賣叉燒包呀？

洪金寶自言從不拍辛苦，最緊要係開心。（葉志明攝）

聽到觀眾一句「陰功囉」會好冧！



而當講到《鬼打鬼》時，大哥大爆料：「當年有人話『呢部戲X街㗎！等死啦！』點知上咗之後得咗，嗰個人即刻話『我都話你得㗎啦！』」全場觀眾隨即大笑！大哥大其後補充，希望拍電影的人有誠意，而他自己也是抱着「對得住觀眾」出發，以前他的戲上映時，會特意入場睇反應，聽到觀眾一句「陰功囉...」或者笑聲都會覺得好冧！

洪金寶笑指當年入場睇觀眾反應，聽到他們的笑聲係會聽到好冧。（葉志明攝）

最後大哥表示自己收到劇本多數都會先分析，又講笑話簽了合約就會儘量滿足導演的要求，否則要賠錢，套戲X街不關自己事，蝕錢是別人的事。不過大哥補充：「拍戲最緊要做好自己崗位，我唔會凌駕喺導演之上，佢有自己想法，導演係套戲嘅靈魂，就好似王家衞咁，我拍個陣佢喺我隔離一粒聲都無出，剪埋條片俾佢之後，最終出嚟嘅畫面係同原先拍嘅完全唔一樣，但佢一樣有佢嘅效果。」