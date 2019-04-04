Marvel﹑DC英雄食晒防腐劑？　盤點7位50歲以上保養得宜超級英雄

無論是Marvel還是DC的超級英雄，各個都有非凡的身手，無人能及的特異功能，而現實中他們更似乎有駐顏有術的超能力。飾演「鐵甲奇俠」（Iron Man）超過十年的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）4月4日生日，不經不覺已踏入54歲。另一位愈來愈年輕的「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）兩日後也滿50歲。以下7位超級英雄，全都保養得宜，寶刀未老。

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）4月4日生日，原來已經54歲，多年來他飾演鐵甲奇俠一角，大受歡迎。（劇照）

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼 54歲

「祝你生日快樂！」羅拔唐尼4月4日生日，不經不覺已經54歲。鐵甲奇俠/Tony Stark絕對是Marvel的教父，羅拔唐尼從2008年開始飾演此角色，10多年來一直都是MCU最受歡迎的英雄，甚至已與角色融為一體。當年被Marvel相中飾演鐵甲奇俠一角後，電影口碑票房皆收，可算是他的事業高峰。從40出頭的小伙子演到54歲，但仍然是MCU的靈魂人物，樣貌身型都keep得很好，更愈來愈有味道！

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「蟻俠」登凍齡王 保羅活特 50歲

另一位飾演Marvel英雄的保羅活特更令人費解，曾有網民將他在1993年至2017年期間拍下的照片拼起來，驚人程度達到滿分，不單止是保持年輕，保羅活特簡直是有愈活愈年輕的跡象。今個月6日就會年滿50歲，保羅活特臉上完全無歲月的痕跡，甚至有影迷笑指他是吸血鬼嗎？這位不老男神在《蟻俠》之前演過多達80部劇集及電影，對比之前的半紅不黑，成為Marvel超級英雄中的「蟻俠」後更為人熟悉，事業更上一層樓。

而其實無論戲裡戲外，保羅活特除了帥亦很有幽默感，一心想搞笑的他多年來拍過不少喜劇，相信保持心境開朗也是他愈見年輕的秘訣。

「蟻俠」是另一位凍齡男神，完全後生到囉難以置信！（劇照）

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「亞特蘭娜」妮歌潔曼 51歲

DC英雄的代表就有妮歌潔曼（Nicole Kidman），她飾演水行俠的媽媽亞特蘭娜（Atlanna），戲份不算多，但每次出場都覺得她非常優雅又有氣質。而原來妮歌潔曼已經有51歲，出道多年一直都身材纖瘦，當時甚至有影迷指她跟水行俠似情侶多過母子。而早在1995年，她已接拍過DC的電影《新蝙蝠俠─不敗之謎》（Batman Forever）中，飾演Dr. Chase Meridian。

妮歌潔曼也是荷里活出名的凍齡女神，不時都跟大家分享護膚心得，除了偏好天然的產品保養肌膚，當然也要食得健康和做適量運動。

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Nicole Kidman演水行俠的媽媽，非常高貴又有氣質，51歲Keep得相當不錯！（劇熾）

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「魁隆」&「機堡」佐斯布連 51歲

提到MCU，又怎能沒有強大的「魁隆」Thanos，以一敵眾的他在《復仇者聯盟3：無限之戰》有幾威不用多說，超級英雄一個個被他打到落花流水。而現實中的佐斯布連（Josh Brolin）更是Marvel另一部作品《死侍2》的「機堡」Cable，51歲的他接連要演出魁隆和機堡，落了不少功夫去練大隻，絕對是一個爆肌中年猛男，男人味超濃！

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「將軍Antiope」羅冰韋特 52歲

52歲女星羅冰韋特（Robin Wright）在《神奇女俠》（Wonder Woman）中飾演亞馬遜戰士的將軍Antiope，是神奇女俠母親的妹妹。在電影第一集負責訓練神奇女俠Diana Prince，為了救Diana，被誤闖天堂島的德軍射死，有傳羅冰韋特將會回歸《神奇女俠》續集。羅冰韋特更因主演美劇《紙牌屋》（House of Cards）而上位，可見年屆50以上的她風采依然，愈戰愈勇。

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「狼人」曉治積曼 50歲

另一位已年屆50歲的魅力型男就有演狼人的曉治積曼（Hugh Jackman），他演這個角色演了近20年，非常深入民心。2017年上映的《盧根》Logan，當時被指是Hugh Jackman最後一次飾演狼人（Wolverine）的電影，已夠令一眾粉絲大喊不捨。回顧過去十多年Hugh Jackman演狼人時的造型，大家可能都會覺得Hugh Jackman的肌肉似乎是跟着年紀上升，愈來愈健碩。

2013年《The Wolverine》上映時，Hugh Jackman已有45歲，但他的狀態完全比之前愈來愈強。（劇照）

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凍齡之霸「Nick Fury」森姆積遜 70歲

而提到MCU的英雄角色，怎能忘記飾演神盾局局長Nick Fury的Samuel L. Jackson，在最新一部作品《Marvel隊長》中靠後製技術回春的他，跟現年已70歲的他，毫無遺和感，與對手貝兒娜森也是相當合拍，非常年輕。自1972年出演電影《Together for Days》後，已有無數部作品，近年除了Marvel電影系列，《Glass》也是相當受關注的。