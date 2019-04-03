【復仇者聯盟4】預售網站癱瘓網民等足1個鐘　戲院自嘲被魁隆攻擊

昨晚（2日）Marvel Studio官方突發又再公布多一條《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）的「終極預告」，看來是為了預售戰做前哨準備，先給Marvel迷一些甜頭，不過自羅素兄弟早前自爆為防劇透，將假畫面放入預告片中，而預告片又只會出現正片的頭15至20分鐘片段，最終有多少真正的正片畫面，就要留待入場才能揭曉了！

2日Mavrel Studio發放一條「終極預告」後，再上傳3款海報。（網上圖片）

《復仇者4》於美國時間2日早上8點開始預售票，不過由於流量率極高導致Fandango、AMC、Atom等電影售票網全部癱瘓，有網民指自己等足1小時網站才恢復正常，情況堪比搶購演唱會門票，而且當再次能成功進入網站時，靚位已經落入他人手中。《復仇者4》今次只用了6小時就打破了《星球大戰：原力覺醒》保持在Fandango首日24小時預售最高票房紀錄！在Atom Tickets也是不到半天就創出首日最快預售票房紀錄；在Regal甚至不到一天已經超越了Mavrel歷年所有影片的最終預售票房！風頭正盛！

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外國拍賣網站ebay已經有《復仇者4》的黃牛飛供應。（網上圖片）

另外根據外國拍賣網站ebay顯示，現時已經有《復仇者4》4月25日晚上7點紐約布魯克林Kent戲院的黃牛飛，底價為USD$50（約HKD$389），而不經拍賣直接購買的價格為USD$500（約HKD$3,890）！

網上更有不同的場次，當中包括USD$250（約HKD$1,945）即可買走2張3D戲飛，不過1張是紐約富豪廣場的場次，另1張則是首日上映晚上6點洛杉磯荷里活大道的TCL中國影城，而1張則叫價USD$500，賣家竟然更破天荒自願提出分期付款計劃，每個月只需供款$46便可。

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Fandango二改《復仇者4》的海報，寫下現已公開預售，不過似乎張戲飛就變成灰，咁仲有無得睇啊？（網上圖片）

其實《復仇者》炒黃牛飛已經不是第一次，去年在韓國作為全球最早可以看到《復仇者聯盟3：無限之戰》全片的地區，因此引來了不少炒賣《復仇者3》IMAX電影戲飛的黃牛，當時的戲飛價格同樣被炒高至原價的4倍，在韓國CGV戲院看一場 IMAX《復仇者3》需17,000韓圜（約HKD$118），即黃牛價大約為HKD$472，跟今次《復仇者4》實在是天淵之別！

日本新宿站的《復仇者4》廣告寫下「遇到某個人的機率是8萬分一，而復仇者可以反敗為勝的機率是1400萬分一」。（網上圖片）

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