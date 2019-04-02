【復仇者聯盟4】導演透露新招防湯賀蘭劇透：因為好難令佢收聲！

早前「蜘蛛俠」湯賀蘭聯同《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）導演之一的Joe Russo齊齊出席在印度舉行的《復仇者聯盟4》宣傳活動，而如何防止他再次劇透續成為活動焦點。 除此之外，導演還確認《復仇者聯盟4》將會是Stan Lee的遺作。相信元祖角色的命運與Stan Lee這兩條線，未入場睇都覺得傷感。

湯賀蘭自從在2016年成為蜘蛛俠後，獲得新能力 — 劇透。（劇照）

只獲分配個人台詞

湯賀蘭（Tom Holland）自從在2016成為蜘蛛俠後，除了連帶他演藝事業屢創高峰外，還意外地與「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）雙雙獲得超能力，齊齊變成Marvel電影劇透王。湯賀蘭與《復仇者聯盟4》導演之一的Joe Russo，一起到印度出席電影宣傳活動。事隔一年，如何防止「蜘蛛俠」湯賀蘭劇透續成大家討論重點，而Joe Russo在席上向大家分享如何防止湯賀蘭劇透的新方法。「湯賀蘭沒得到《復仇者聯盟4》的劇本，他只能獲分配他的台詞，就是這樣。他甚至不知道講這句對白時的對手是誰。因為很難令他閉嘴，所以，我們只能用一些非常模糊的術語去為他形容這幕究竟發生什麼事。」導演Joe Russo解釋。

湯賀蘭早前跟《復仇者聯盟4》導演之一的Joe Russo齊齊出席在印度舉行的《復仇者聯盟4：終局之戰》宣傳活動。（網上擷圖）

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從沒想過會如此演戲

身為當事人的湯賀蘭都證實了導演羅素兄弟（Russo Brothers）的策略，他曾在去年出席A.C.E. Comic-Con時表示：「我記得拍攝《復仇者聯盟》時，羅素兄弟只會跟我說『站在這裡，你跟這個人戰鬥』，而我當時想『我是誰在戰鬥？』，可是他們認為這是秘密，所以不能告訴我。」湯賀蘭身為一個專業演員，當然會追問對手幾高，是什麼容貌。可是，導演直接跟他說：「我們不能告訴你，因為你會爆響口！」於是，湯賀蘭對住空氣戰鬥了15分鐘，他坦言在成為蜘蛛俠時，從沒想過會如此演戲，但他表示現在已經習慣了。

「湯賀蘭」湯賀蘭坦言沒想到會對住空氣打足15分鐘兼不知道對手是誰。（劇照）

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「不用怕！蜘蛛俠沒有死！」

這也難怪羅素兄弟這樣做，因為湯賀蘭當時與「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）齊齊接受訪問時，大爆要講好多關於量子領域的對白，但當時大家對此概念是零，根本不知道他當時已經在劇透，要到《蟻俠2》正式上映時，大家才恍然大悟。這還未算經典，在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）全球首映後，湯賀蘭竟向在場約300名粉絲率先劇透，表示「不用怕！蜘蛛俠沒有死！」

湯賀蘭去年在宣傳《復仇者聯盟3》時，已經率先跟大家講量子領域如何重要。（網上擷圖）

除了如何防止湯賀蘭劇透外，Joe Russo都確認了，《復仇者聯盟4》將會是「Marvel之父」Stan Lee最後一套作品：「我相信《復仇者聯盟4》是他最後一次客串。我不確定《蜘蛛俠2：決戰千里》會否有他出現。」他續指出，他難以置信能與Stan Lee合作：「我看他的漫畫長大，Stan Lee是我小時候的偶像。不單能夠拍攝他所創造的超級英雄，還能與他合作，真是夢想成真。」