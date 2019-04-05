【詭墓】取材自史提芬京親身經歷　恐怖大師：寫完驚到唔敢出書

拜祭先人﹑到墓地祭祖都總會有些禁忌，新戲《詭墓》（Pet Sematary）改編自恐怖大師史提芬京的驚慄經典作品《Pet Sematary》，故事也是主要圍繞着一個墳墓。但原來史提芬京當年完成著作的初稿後，連他自己都將書束之高閣，三年後才交給發行商，因為連作者都覺得這個故事太恐怖了。

《詭墓》（Pet Sematary）改編自恐怖大師史提芬京的驚慄經典作品《Pet Sematary》，故事主要圍繞着一個動物的墳墓。（劇照）

恐怖大師史提芬京（Stephen King） 1983年高踞紐約時報暢銷書榜長達32星期的經典名著《Pet Sematary》，第一版已經創下70萬本的紀錄，1989年曾被改編成賣座電影《夜半仔敲門》。今年適逢原著出版35周年，這部經典再度被搬上大銀幕，重拍成《詭墓》(Pet Sematary)。

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有別於1989年的《夜半仔敲門》，這次新版電影《詭墓》交通意外死亡的是女兒艾莉。（劇照）

葬在神秘墓園能死而復生​！

故事講述由積遜卡克 (Jason Clarke) 飾演的路易斯克里德醫生與妻子麗楚（艾美塞梅茲Amy Seimetz飾演）跟兩個孩子從波士頓移居緬因州鄉間，發現住所附近的樹林中裡隱藏著一個神秘墓園。不久後，路易斯的寵物貓意外逝世，他竟聽從古怪鄰居阿祖（尊力高John Lithgow飾演）的提議，把死去的寵物葬在神秘墓園中，翌日牠居然死而復生！路易斯卻料不到，會因此招來可怕的惡魔，令他與家人陷入不可思議的致命後果。

史提芬京當年創作小說時的靈感，是根據自己的親身經歷，完成原稿後更因為覺得太恐怖而收起作品。（劇照）

連史提芬京自己都驚

據知，史提芬京當年創作小說時的靈感，是根據自己的親身經歷。有次他在一條車來車往的公路旁，租了一棟房子。因為那條公路交通繁忙，附近是小動物的交通黑點，很易出意外，所以當地的居民就為這些意外身亡的寵物，建了一個墳場。而史提芬京的女兒養的小貓，跟故事中的貓兒一樣不幸被車撞死，甚至連兒子衝出馬路，險些被出事的一幕，全都是史提芬京的親身經歷。

戲中的貓兒「邱邱」因為交通意外身亡，而現實中史提芬京的女兒所養的小貓，也是一樣不幸被車撞死。（劇照）

可能是因為取材自親身經歷，史提芬京當年完成小說原稿後，起初因為覺得故事太恐怖而拒絕把作品交給出版社，將小說收起來三年之久。電影《詭墓》重拍自1989年的《夜半仔敲門》，兩部相距30年的電影，雖然同是改編自恐怖大師史提芬京的同一本小說，但新版的內容細節卻有所不同。其中一個令忠實書迷最驚奇的改動，莫過於新版遭遇交通意外死亡的是女兒艾莉，而非原著及舊版裡的小兒子基治。電影於4月4日正式上映。

1989年的《夜半仔敲門》：