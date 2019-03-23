【我們‧異】《訪．嚇》延續篇？　用真實事件貫穿電影恐怖宇宙

今時今日，犯上種族歧視罪名真係恐怖過撞鬼，所以上年《訪．嚇》（Get Out）成功將驚慄聯繫上歧視黑人，成功為恐怖電影建構出一個詭異宇宙觀。 更讓導演佐敦比爾（Jordan Peele）憑此由喜劇影星進階成驚慄片新貴。電影更於上年贏到奧斯卡最佳原創劇本。挾著這份魅力，令他的新作《我們．異》（Us）備受關注。單從預告片看，不少觀眾覺得比前作更恐怖，但更關心是兩部會唔會有關聯，是否在暗中建構出一個恐怖宇宙。

一心去渡假，突然闖四個跟自己一模一樣嘅人入嚟，恐怖到癲。(劇照)

與1986年現實世界接軌

要跟自己作品銜接前，先與現實世界接軌，講緊電影開首，便播出一個1986年於美國舉行的「全美手牽手活動」（Hands Across America）的電視廣告，這是一個大型慈善活動，於當年5月25日舉行，群眾只要捐出10元美金，並手牽手維持15分鐘合唱《We Are The World》，便完成創舉為提供露宿者服務及解決飢荒問題組織籌款。有趣是，導演佐敦比爾將這個滿有意義的活動，黑化成詭異集會，尤其預告中見到深夜時份，一家四口手牽手在別人家門前企著，即使是一言不發沒任何舉動，原來都已經夠心寒。

金色鉸剪有靈體分離的功能

除了預告夠陰森，《我們．異》的海報也不是省油的燈，當中最受關注是見到行兇者均有一把金色大鉸剪跟身。不難想像這是主要的殺人武器，但其實導演是睇中鉸剪在古埃及時的象徵意義，它是可將人的靈和體分體之物，更能剪開人和個人影子的關係，「影子」在戲中是一個關鍵詞，值得留意。此外，導演選擇鉸剪的另一原因，是夠日常，這是隨時接觸到，人人有用過不會陌生的用具，但電影將它渲染成殺人武器，正是將生活細節融入戲中，易生共鳴。

金鉸剪平時用嚟剪綵，但在《我們‧異》入面，就是殺人武器。（劇照）

小心慎入，以下內容含劇透

+ 3 + 2

《我們‧異》會變成《異能仨》？

這個小題不是說《我們‧異》的內容，會變成特異功能個「異」，想說這戲會否有機會跟《訪．嚇》聯繫上，將兩個世界串連，情況就有如《異能仨》將不《不死劫》及《思裂》聯成一線。事實上，導演在宣傳《訪．嚇》時，早就說有埋下伏線預告下一部電影，更揚言想創作出自家電影宇宙。

至於看過兩部作品的朋友，都不難指出兩片故事發展都是源於一個瘋狂實驗，而另一類近鋪排就是兩部作品同樣提到靈魂可以被轉移，所以要將兩者串連其實不難，更可以無限想像成背後有人操控整件事情的發生，所以難保他日導演的第三部作品，就是將兩個世界串起之時。