【我們‧異】《訪．嚇》延續篇？　用真實事件貫穿電影恐怖宇宙

今時今日,犯上種族歧視罪名真係恐怖過撞鬼,所以上年《訪.嚇》(Get Out)成功將驚慄聯繫上歧視黑人,成功為恐怖電影建構出一個詭異宇宙觀。 更讓導演佐敦比爾(Jordan Peele)憑此由喜劇影星進階成驚慄片新貴。電影更於上年贏到奧斯卡最佳原創劇本。挾著這份魅力,令他的新作《我們.異》(Us)備受關注。單從預告片看,不少觀眾覺得比前作更恐怖,但更關心是兩部會唔會有關聯,是否在暗中建構出一個恐怖宇宙。

一心去渡假,突然闖四個跟自己一模一樣嘅人入嚟,恐怖到癲。(劇照)

與1986年現實世界接軌

要跟自己作品銜接前,先與現實世界接軌,講緊電影開首,便播出一個1986年於美國舉行的「全美手牽手活動」(Hands Across America)的電視廣告,這是一個大型慈善活動,於當年5月25日舉行,群眾只要捐出10元美金,並手牽手維持15分鐘合唱《We Are The World》,便完成創舉為提供露宿者服務及解決飢荒問題組織籌款。有趣是,導演佐敦比爾將這個滿有意義的活動,黑化成詭異集會,尤其預告中見到深夜時份,一家四口手牽手在別人家門前企著,即使是一言不發沒任何舉動,原來都已經夠心寒。

金色鉸剪有靈體分離的功能

除了預告夠陰森,《我們.異》的海報也不是省油的燈,當中最受關注是見到行兇者均有一把金色大鉸剪跟身。不難想像這是主要的殺人武器,但其實導演是睇中鉸剪在古埃及時的象徵意義,它是可將人的靈和體分體之物,更能剪開人和個人影子的關係,「影子」在戲中是一個關鍵詞,值得留意。此外,導演選擇鉸剪的另一原因,是夠日常,這是隨時接觸到,人人有用過不會陌生的用具,但電影將它渲染成殺人武器,正是將生活細節融入戲中,易生共鳴。

金鉸剪平時用嚟剪綵,但在《我們‧異》入面,就是殺人武器。(劇照)

小心慎入,以下內容含劇透

《我們‧異》會變成《異能仨》?

這個小題不是說《我們‧異》的內容,會變成特異功能個「異」,想說這戲會否有機會跟《訪.嚇》聯繫上,將兩個世界串連,情況就有如《異能仨》將不《不死劫》及《思裂》聯成一線。事實上,導演在宣傳《訪.嚇》時,早就說有埋下伏線預告下一部電影,更揚言想創作出自家電影宇宙。

至於看過兩部作品的朋友,都不難指出兩片故事發展都是源於一個瘋狂實驗,而另一類近鋪排就是兩部作品同樣提到靈魂可以被轉移,所以要將兩者串連其實不難,更可以無限想像成背後有人操控整件事情的發生,所以難保他日導演的第三部作品,就是將兩個世界串起之時。