【沙贊】美女家姐Grace Fulton搶鏡過主角　童星出身戲路廣

DC超級英雄電影《沙贊！神力集結》（Shazam!）近日終於上映，由電視劇《特務阿七》薩克利列維（Zachary Levi）飾演主角沙贊，電影幽默感十足。 除了主角，姬絲芙頓（Grace Fulton）飾演沙贊的「哎吔家姐」Mary，憑着年輕美麗的外表，吸引了不少影迷的注視。而現實中的她亦相當有魅力，5歲便出道當童星，今年只有23歲的她前途無限。

DC超級英雄電影《沙贊！神力集結》（Shazam!）近日上映，由Grace Fulton飾演的女配角「沙贊姐姐」，非常搶鏡。（劇照）

拍過《詭娃安娜貝爾：造孽》

美國女演員Grace Fulton在《沙贊！神力集結》飾演負責照顧兄弟姊妹的好姐姐Mary，身材高佻、一頭黑長髮非常吸睛。Grace Fulton年紀輕輕只有22歲，曾參演《沙贊！神力集結》導演大衛辛堡（David F. Sandberg）另一部作品《詭娃安娜貝爾：造孽》（Annabelle: Creation），飾演最年長的孤兒「Carol」。戲中她故意排擠另外兩位女孩－Linda和不良於行的Janice，大家重看劇照時或許會記起她當時的演出。

Grace Fulton2017年首度加盟「詭屋驚凶實錄宇宙」，在《詭娃安娜貝爾：造孽》演其中一位孤兒。（劇照）

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2001年童星出身

Grace Fulton是童星出身，2001年首次拍攝電影劇《That's Life》，飾演4歲女孩Lydia，之後也有在不同劇集客串演出，包括《Ghost Whisperer》﹑《Revenge》﹑《Awkward》等等，在演出方面經驗絕對不淺。

原來Grace Fulton是童星出身，私下也很漂亮，身材一流！（Instagram）

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《沙贊！神力集結》（Shazam!）講述一個14歲街童Billy Batso意外得到超能力，除了有獨特的幽默，故事亦以家庭為中心的主題。（劇照）

《沙贊！神力集結》（Shazam!）講述14歲街童Billy Batso（Asher Angel飾）意外獲得能力而變身為成年英雄「沙贊」，在威武的男神身軀下，藏著幼稚的內心，以成人身份用超能力做盡一切低能事。導演曾經都話如果電影受歡迎，除了要歸功於英雄沙贊，變身前的青少年Asher Angel與他的老友Freddy（Jack Grazer飾）之間的火花，也是令影迷看得很有共鳴的重要一環。