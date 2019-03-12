【沙贊】好評超越《Marvel隊長》？DC迷必睇搞笑超級英雄片

《沙贊！神力集結》（Shazam!）的首輪觀眾反應正式出爐。華納官方宣傳時表示本片為目前DC擴展宇宙（DCEU）的第一部徹底的超級英雄喜劇電影，在DCEU空前成功之作《水行俠》（Aquaman）上映的3個月後，《沙贊！神力集結》到底能不能連續帶來第2部極為成功的作品，也是過去幾個月粉絲們熱烈討論的話題。現在本片的初步評價已正式解禁──

《沙贊！神力集結》首輪影評：充滿歡樂笑料的DC超級英雄電影

看來《沙贊！神力集結》很有機會讓DC繼《水行俠》後再下一城！根據首輪影評看來，不少觀眾表示本片笑料百出，《沙贊！神力集結》忠實呈現原作的風格，將DC帶往另一個正確的方向，也讚賞薩克利列維（Zachary Lev）確實就是演出這位超級英雄的不二人選。

薩克利列維（右）於《沙贊！神力集結》中的搞笑演出獲大讚。（劇照）

以下為部分網上無劇透影評：

ScreenRant網站編輯Mansoor Mithaiwala：「雖然《沙贊！神力集結》在情感的着墨上並不多，但依然相當有趣。薩克利列維是演出沙贊的完美人選，不過Jack Dylan Grazer才是真正的英雄！整體來說，是一部四平八穩的超級英雄電影，但同時也帶來了一種相當新鮮的感受。」

Collider網站影評Perri Nemiroff：「《沙贊！神力集結》充滿着絕對的樂趣！充滿着鮮明的活力，大量的真心以及討人喜歡的氣氛。片中的家庭要素也是一大亮點，而看着薩克利列維漸漸探索自己全新的超能力也是片中幽默的來源之一。我在看完《小丑回魂》（IT）時就說過了，但我還要再說一次，Jack Dylan Grazer是個巨星」

Jack Dylan Grazery於《沙贊！神力集結》扮演薩克利列維好友。（劇照）

Legion of Leia網站作家Jenna Busch：「終於可以說了，《沙贊！神力集結》真是太驚人啦！充滿了真心，以及兒時夢想化為現實的純粹感受。這部電影相當歡樂且有着適合的風格。薩克利列維是演出這位角色的完美人選，還有Asher Angel也是，真的讓我感覺他就是Maisie Williams的兄弟。」

電影神搜編按：Asher Angel在《沙贊！神力集結》飾演主角變身前的青少年版本 ; Maisie Williams是《權力遊戲》（Game of Thrones）裡飾演「Arya」的演員。

「沙贊」變身前的青少年由Asher Angel扮演。（劇照）

JoBlo網站的總編Paul Shirey：「薩克利列維在片中散發着魅力以及童趣，同時也展現出身為超級英雄必須擁有的強韌與力量。他當然有着這種火花，我希望能夠在接下來的DC擴展宇宙作品中看到沙贊再度登場，無論是獨自或是與其他英雄結盟。」

影評人Jim Vejvoda：「薩克利列維命中注定要飾演沙贊，他與合作的演員Jack Dylan Grazer帶來了許多笑料。片中包含了一些來自漫畫原作的大驚喜，同時也帶來了足夠的主流要素來吸引新觀眾。《沙贊！神力集結》所帶來的優點絕對壓過了片中的一些缺點。」

薩克利列維獲影評人大讚極具個人魅力。（劇照）

SlashFilm網站的編輯Peter Sciretta：「《沙贊！神力集結》結合了《寶貝智多星》（Home Alone）、《飛進未來》（BIG），成為一部令人讚賞且能夠闔家觀賞，且歡樂又如同夢想實現的超級英雄電影，有時候會有點太過頭稍微顯得有些俗氣。但整體來說相當歡樂有趣，我對於本片毫無掩飾的真誠感到相當驚訝。」

考慮到沙贊這位角色在漫畫中最初的名稱也是「Marvel隊長」（Captain Marvel），這也難怪那部Marvel工作室旗下的同名電影也常常出現於圍繞在《沙贊！神力集結》這部電影的相關討論當中。

「沙贊」於原著漫畫亦稱為「Captain Marvel」，與貝兒娜森飾演的角色撞名。（網上圖片）

事實上，這個討論甚至到了一個程度，讓薩克利列維在網上發文表示，希望粉絲們盡量別把他的角色拿來與《Marvel隊長》的Carol Danvers相比。

華納兄弟一開始或許的確陷入了掙扎的窘境當中，一直到《神奇女俠》（Wonder Woman）才出現轉機，並且在《水行俠》獲得票房與口碑上的勝利。如果《沙贊！神力集結》確實能在上映後也獲得大量的正面評價，並且在票房表現延續《水行俠》的成功，那麼DC的未來似乎有機會不再黑暗「So dark」了。

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