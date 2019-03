【沙贊】次回預告揭沙贊5大神秘能力　原來呢一幕係向超人致敬！

《沙贊!神力集結》(Shazam!)尚有一個月便正式上映,而早前官方終於再度公開全新預告。從新預告中可以見到,沙贊向多位DC超級英雄致敬。除此之外,還公開了沙贊的超級技能。然而,今回預告最大亮點想必是以「沙贊」的名字開玩笑,或者DC想告訴大家,真正的「Captain Marvel」是誰。

「沙贊」Billy Batson與其好友Freddy Freeman的對話非常有趣,與早前DC電影風格截然不同。(劇照)

沙贊5大超能力解構

《沙贊!神力集結》次回預告長約2分鐘,從今次預告中進一步揭示了沙贊的超能力。雖然目前沙贊的能力仍未達到最高水平,因為從新預告中可以見到,沙贊被反派Dr. Thaddeus Sivana輕鬆擊倒。話雖如此,但在新預告中,仍詳細描繪了他如何運用到5種超能力。當中包括代表「宙斯力量」(Power of Zeus),可以控制電力的超能力;「海格力斯的力量」(Strength of Hercules),擁有超強大的神力;「阿特拉斯的耐力」(Stamina of Atlas),可以使他刀槍不入;「阿基里斯的無畏」(Courage of Achilles),能令沙贊有勇氣去接受任何挑戰;最後就是代表「墨丘利的速度」(Speed of Mercury),這令沙贊擁有如「超人」或「閃電俠」的高速;最後就是「所羅門的智慧」(Wisdom of Solomon),是一種過目不忘的能力,但在兩條預告中仍沒有涉及太多此超能力,但相信待電影正式上映時,影迷就有機會真正了解他此能力的所在。

Freddy Freeman身穿印有神奇女俠標誌的T-Shirt,而電影隱含不少其他DC超級英雄的線索。(劇照)

《沙贊!神力集結》終極反派曝光 演員竟然係《皇家特工》嘅佢!

除了5大超能力外,由於沙贊不時用作與超人比較,而今次新預告也有不少向這位超級英雄致敬的畫面。

+ 3 + 2

《正義聯盟》罕有「登場」

另外,多位《正義聯盟》超級英雄被迫客串登場。除了「沙贊」好友Freddy Freeman不時穿著代表DC超級英雄的T-Shirt外,當中有一幕還見到超大型蝙蝠俠公仔。當時沙贊與Dr. Thaddeus Sivana在一間百貨公司戰鬥,由於他唔夠揪,於是順手拿起蝙蝠俠扔向Dr. Thaddeus Sivana,並同時說出:「捉住他,蝙蝠俠!」但「蝙蝠俠」當然沒有理會他。這些劇情就是Marvel電影一向最成功令影迷大笑的情節,如今DC也有樣學樣,雖然未知大家會否接受,但一不失為一個新嘗試。

盤點2019年必睇西片(上):DC靠《沙贊!》硬撼《Marvel隊長》

蝙蝠俠被迫「出動」,而神奇女俠、鋼骨、超人亦同場出現。(劇照)

Captain Sparklefingers定Captain Marvel?

這超級英雄的名字曾引起不少爭議,因為沙贊原本叫「Captain Marvel」,但當時因為DC遭Fawcett Comics入稟控訴,被迫停版。於是Marvel突然推出「Captain Marvel」,並註冊為商標,當DC處理完畢版權問題後,欲再重新推出「Captain Marvel」時已經為時已晚,被迫改名成「Shazam」。

而今次新預告,DC電影一於自嘲一番,還用了Eminem的經典歌曲之一《My Name Is...》,向外宣稱這位超級英雄如今的真名。當時「沙贊」Billy Batson知道他有超能力,並向其朋友Freddy Freeman說:「我是超級英雄!」,而Freddy Freeman則向他說:「這是火花手指隊長(Captain Sparklefingers)」,但Billy Batson即時更正「不是,這不是我的名字。」,雖然他始終沒有透露其名字,但一般相信,之後的對白是「我的名字是沙贊!」