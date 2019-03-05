【沙贊】次回預告揭沙贊5大神秘能力　原來呢一幕係向超人致敬！

《沙贊！神力集結》（Shazam!）尚有一個月便正式上映，而早前官方終於再度公開全新預告。從新預告中可以見到，沙贊向多位DC超級英雄致敬。除此之外，還公開了沙贊的超級技能。然而，今回預告最大亮點想必是以「沙贊」的名字開玩笑，或者DC想告訴大家，真正的「Captain Marvel」是誰。

「沙贊」Billy Batson與其好友Freddy Freeman的對話非常有趣，與早前DC電影風格截然不同。（劇照）

沙贊5大超能力解構

《沙贊！神力集結》次回預告長約2分鐘，從今次預告中進一步揭示了沙贊的超能力。雖然目前沙贊的能力仍未達到最高水平，因為從新預告中可以見到，沙贊被反派Dr. Thaddeus Sivana輕鬆擊倒。話雖如此，但在新預告中，仍詳細描繪了他如何運用到5種超能力。當中包括代表「宙斯力量」（Power of Zeus），可以控制電力的超能力；「海格力斯的力量」（Strength of Hercules），擁有超強大的神力；「阿特拉斯的耐力」（Stamina of Atlas），可以使他刀槍不入；「阿基里斯的無畏」（Courage of Achilles），能令沙贊有勇氣去接受任何挑戰；最後就是代表「墨丘利的速度」（Speed of Mercury），這令沙贊擁有如「超人」或「閃電俠」的高速；最後就是「所羅門的智慧」（Wisdom of Solomon），是一種過目不忘的能力，但在兩條預告中仍沒有涉及太多此超能力，但相信待電影正式上映時，影迷就有機會真正了解他此能力的所在。

Freddy Freeman身穿印有神奇女俠標誌的T-Shirt，而電影隱含不少其他DC超級英雄的線索。（劇照）

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除了5大超能力外，由於沙贊不時用作與超人比較，而今次新預告也有不少向這位超級英雄致敬的畫面。

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《正義聯盟》罕有「登場」

另外，多位《正義聯盟》超級英雄被迫客串登場。除了「沙贊」好友Freddy Freeman不時穿著代表DC超級英雄的T-Shirt外，當中有一幕還見到超大型蝙蝠俠公仔。當時沙贊與Dr. Thaddeus Sivana在一間百貨公司戰鬥，由於他唔夠揪，於是順手拿起蝙蝠俠扔向Dr. Thaddeus Sivana，並同時說出：「捉住他，蝙蝠俠！」但「蝙蝠俠」當然沒有理會他。這些劇情就是Marvel電影一向最成功令影迷大笑的情節，如今DC也有樣學樣，雖然未知大家會否接受，但一不失為一個新嘗試。

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蝙蝠俠被迫「出動」，而神奇女俠、鋼骨、超人亦同場出現。（劇照）

Captain Sparklefingers定Captain Marvel？

這超級英雄的名字曾引起不少爭議，因為沙贊原本叫「Captain Marvel」，但當時因為DC遭Fawcett Comics入稟控訴，被迫停版。於是Marvel突然推出「Captain Marvel」，並註冊為商標，當DC處理完畢版權問題後，欲再重新推出「Captain Marvel」時已經為時已晚，被迫改名成「Shazam」。

而今次新預告，DC電影一於自嘲一番，還用了Eminem的經典歌曲之一《My Name Is...》，向外宣稱這位超級英雄如今的真名。當時「沙贊」Billy Batson知道他有超能力，並向其朋友Freddy Freeman說：「我是超級英雄！」，而Freddy Freeman則向他說：「這是火花手指隊長（Captain Sparklefingers）」，但Billy Batson即時更正「不是，這不是我的名字。」，雖然他始終沒有透露其名字，但一般相信，之後的對白是「我的名字是沙贊！」