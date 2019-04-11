【金像獎2019】曾經轉行但放不低　姜皓文：我炒埋碟餸就返來拍戲

「黑仔哥」姜皓文入行33年，演出過的電視劇和電影都多不勝數，由茄哩啡到配角王，今時今日做到男主角，更榮獲金像獎提名影帝。 「以前直頭唔知咩係金像獎！」現在想回來，黑仔哥就話覺得從前的辛酸，一切都是種磨練。曾經他都想過要放棄，試過轉行，但始終不捨得離開演藝圈。 攝：陳順禎

姜皓文在亞視選電視先生出身，33年來演出過的劇集和電影相當多。（陳順禎攝）

回想起與金像獎的距離

姜皓文參加亞視第一屆電視先生入行，提到亞視曾經直播金像獎，當年有否參與過這盛事？「當年都不知道金像獎是什麼來！咦？不是啊！很多很多年前的金像獎，有一年的金像獎的開場，有很多不同的角色走出來，作為一個序幕，那年我有份參與，其實即是做茄哩啡。」回想起來，黑仔哥都話原來已是幾十年前的事，原來金像獎跟自己的距離多麼遠。「當年我還未入行，還在選電視先生，未公布我能否入圍。」僅僅只是參與過那一年的金像獎。

由茄哩啡到配角王，現在擔正演男主角，今年更榮獲金像獎提名影帝，黑仔哥跟大家分享多年來的心路歷程。（陳順禎攝）

自此之後再與金像獎扯上關係，已經是近3年的事，憑電影《樹大招風》﹑《大樂師·為愛配樂》獲提名金像獎最佳男配角，上屆最終憑《拆彈專家》獲最佳男配角這殊榮，今年更成為提名影帝，一切來得不易。

【翠絲】姜皓文獲提名金像獎影帝 「公布名單前坐立不安好忐忑」

問到與金像獎的距離，「黑仔哥」表示當年根本不清楚這是什麼一回事。（陳順禎攝）

「當年在電視界渾渾噩噩，不知道演出是什麼」

現實中的姜皓文，入行前做過很多不同行業，在酒樓賣點心、做裝修、表演雜技等，後來機緣巧合下做特約演員。起初也只是抱着玩玩下的心態，結果在1986年，他下決心參加亞視第一屆電視先生。之後在這行浮浮沉沉這麼多年，總算挨出頭來，「以前是有點困難的，我會當作是一個磨練，由我在電視渾渾噩噩，不知道演出是什麼，就被捉了去拍戲。」

回想起來，原來姜皓文當年曾經在金像獎開場的序幕，以茄哩啡的身份參與過這電影盛事，（陳順禎攝）

因為一句說話堅持到今天

黑仔哥曾經都有想過放棄，後來他遇到一位老人家跟他說，「總之你留在這個圈中，排隊總有一天會輪到你的」結果因為這句說話，以及自己的一些堅持，當然少不了太太對黑仔哥的支持，給他很很大信心和很多自由去發展。「她經常跟我說，想做什麼就去做，家中沒有太多經濟壓力，有什麼夠膽去試就試。所以我才可以堅持到現在，想歪一點就已經轉行了。」

【翠絲】姜皓文殷寧結婚19年 試過日嗌3次交︰而家愈愛愈低能

30多年前僅僅參與過一次金像獎，再數與金像獎距離最近的時候，已經是近3年的事。（陳順禎攝）

做過私房菜但始終熱愛拍戲

有段時期的確很難挨，現實歸現實，工作卻不多，「怎樣也好都要維持生計，要供樓等負擔，養妻活兒，始終都要工作，那段時間真的沒什麼工作，有些人又跟我說，可能這個行業沒有你的空間。」結果本身熱愛煮食的黑仔，原來都曾經轉行，「我經營過私房菜，不過做飲食業真的很辛苦，接到單就買餸選料很辛苦。一做就做到半夜三更，還要陪客飲酒交際。」做了私房菜兩年，黑仔大嘆很辛苦，很吃力，心中也始終放不下演出，「經營私房菜時，其實都有朋友找我出去拍戲，我會話等我煮完這餐飯就出來拍戲。」

姜皓文在這行打滾多年，曾經想過放棄，又轉過行，但始終心繫演藝圈。（陳順禎攝）

30多年後的今天，姜皓文憑《翠絲》衝出香港，到過不同的外國影展，姜皓文甚至因此成為金像獎提名影帝。黑仔哥話能夠跟周潤發、吳鎮宇、黃秋生﹑郭富城等人一齊入圍，已經非常榮幸，不會求什麼，抱着平常心演好每部戲就足夠。

+ 14 + 13 + 12

服裝： Degaia_HK

髮型： Jove Shek@La Môd Salon

化妝： Herrylaiming Make-Up