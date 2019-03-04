【翠絲】美國海軍自小渴望做女人　變性後喪減百磅成辣媽

去年上映的港產片《翠絲》，講述有妻有子的中年男人，下定決心接受變性手術成為一個真女人，身體髮膚受諸父母，天生身心錯配，面對社會與家庭壓力，想忠於自己必先爬過一段荊棘路，才能為自己找到出口。 美國一名男子，巧合地擁有跟「翠絲」幾乎相同的經歷，他比「翠絲」幸運的是，除了得到妻子的支持外，變性後真的成為了一位美女。

「這些年來，我活在謊言中，我明白到是時候要忠於自己」

參軍都是為了變Man，難以想像Sona是如何捱過這段日子。（網上圖片）

現年37歲的Sona Avedian，變性前叫Matthew Avedian，從小便清楚自己性別錯配，「當我7歲時，媽媽發現我打扮成女孩子，她說我這樣做是錯的，我來自一個十分虔誠的家庭，他們不能容忍違反半點社會規範的事情，我答應她以後不會再穿上姊姊的衣服，當時的我沮喪又羞愧，這段經歷成為我心深處最黑暗的秘密。」

變成鍾馗咁嘅樣，佬味十足。（網上圖片）

更多變性前後對比照

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從此Sona活在一個不屬於自己的世界，一切以「變Man」出發，畢業後成為一名海軍，到過阿富汗及伊朗打仗，多年來瘋狂健身，吞下大量垃圾食物，身高5呎9吋的他，高峰時體重高達110公斤，滿身肌肉及肥肉，加上一臉鬍鬚，浸「佬味」滲晒出來。

結婚非自願，但這位另一半卻扶持Sona走過最艱難的日子。（網上圖片）

下定決心變性後，Sona的第一代造型。（網上圖片）

為了做靚女而努力運動及控制飲食，辛苦但開心。（網上圖片）

可是Sona從不覺得開心，瀕臨崩潰邊緣，23歲便結婚的他，以為女兒出生後會帶來一線生機，豈料令自己更難過：「我不知道怎樣成為好父母，去教導我的孩子去享受誠實、真實的生活，而我卻活在謊言中。」後來Sona不能與太太Lucy有正常性生活，婚姻隨之亮起紅燈，終於在2012年11月，Sona跟太太剖白自己真實一面，雖然過程痛苦，尤幸Lucy理解並接受Sona，更陪伴她渡過漫長又痛苦的變性過程。

Sona跟女兒相處融洽。（網上圖片）

大人可以理解Sona的想法，但她又如何跟女兒解釋變性一事？Sona說，當年女兒只有1歲半，當她穿上女裝出現，女兒只想到Daddy開心就可以。經過幾年來的努力，Sona已變成一名前凸後翹的金髮美女，跟太太離婚後再見亦是朋友，一同撫養女兒。為鼓勵其他變性人士，Sona不時在社交網站分享相關資訊，又自製紀錄其變性過程的短片，點擊率高達500萬，「做自己，別理會社會想什麼」。