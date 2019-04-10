【金像獎2019】黃秋生預備第三度稱帝？ 「呢一行經常老點我」

第38屆香港電影金像獎將於今個星期日舉行，備受關注的影帝影后獎項，賽前都諸多揣測，然而宏觀來自各方的頒獎禮結果，影帝似乎是《淪落人》黃秋生的囊中物。難道這個半癱角色將會為秋生繼《八仙飯店之人肉叉燒包》（1993）及《野獸刑警》（1998）後，第三度稱帝？

秋生直言今次比較刺激，尤其感受到自己如坐直昇機，由谷底升上天一樣。（陳順禎 攝）

《人肉叉燒包》經驗

截止現時為止，黃秋生已經憑《淪落人》昌榮一角，已橫掃業內的《電影評論學會》、《香港導演會》、《香港編劇家協會》三個影帝獎項，所以訪問一坐低，已先問一句︰「會橫掃到金像獎嗎？」秋生未有即時回答，只是徐徐地說出一個歷歷在目的經歷。「我記起憑《人肉叉燒包》摘下影帝那年，去到現場個個都跟劉青雲說︰『我買好你呀』『你得呀』結果滑鐵盧跌鑊勁，這種場面經常出現，我覺得這一行不時在戲弄我，不要太易相信。」至於當年被一致看好的青雲，候選作為《新不了情》。

能以一部三級片奪金像影帝，秋生都是第一人。（劇照）

《野獸刑警》從意外得到成功

至於第二度稱帝的《野獸刑警》，對秋生來說更是由重重意外組成的成功。「這部戲大家印象最深刻應該都是我不停喊『撳釘華』一場，但那場戲本來不是我去演，本來是『英雄』去演的，手執雪茄駕住直升機出場，但他嫌辛苦，於是臨時改劇本由我去演，當時我有病食了藥，不怕熱不怕冷，就似怪物般演出來，拍完都沒有想太多。」雖然沒有指名道姓，但相信所指的是戲中另一男主角王敏德，可謂錯有錯著。

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秋生都坦言今年特別有份刺激感，刺激不單是對手給予，還有自己的際遇。「我是由地下彈到上天，如坐直昇機般急速升上去，但你又知就算一直掃落去，都不會有實質利益，因為不會有任何大製作找我，只得個拎字。又有好處，因為你知道之後不會發達，所以不會囂張，整個人不會輕飄飄。」

+ 4 + 3 + 2

《淪落人》除了涉獵與外傭關係，當中也有父子情。「我都有投射自己同個仔的經歷落去。」（陳順禎 攝）

戲裡戲內的父子情

談到角色有個兒子，身處外地要用視像溝通，但正因為不用面對面，關係反而好了。現實生活中，秋生兒子也在外地，這一節又是否可從親身經歷借鏡。「演戲上很多時都是借用，演我兒子的黃定謙，眼神都幾似我大仔，再加入自己的幻想，如果是這情況我會怎處理呢？所以特別易感動。」

其實現實中的秋生，連視像都沒有溝通，就是不主動表達自己的模樣。「我會將所有事情都放在心內，跟個仔有甚麼好說？都已經廿多歲，來去都是放工嗎？辛苦嘛？ 吃飯了沒有？其實沒甚麼事最好不用打電話來，突然之間三更半夜收到來電都知不是好事。」

在電影《報應》，秋生兒子黃一一都有演出。（劇照）

在《淪落人》中飾演秋生兒子的演員黃定謙。

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是口硬也是心軟，雖說沒甚麼事跟兒子暢談，但說到兒子予他的驕傲，還是邊講邊難掩興奮。「聽說他有次幫朋友做功課，一邊聽電話一邊寫，還要是自己冇讀過的哲學科，然後拿到高分。而且他思想非常成熟，有次去美國探望他時我發脾氣，他反過來叫我︰『冷靜點，不要像小朋友般發脾氣』真的被他氣壞，感覺就是小獅子成長了，向獅子王吼叫，獅子王都要退縮一樣。」