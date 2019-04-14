【金像獎2019】《翠絲》袁富華奪男配角：我要「冒險」多謝女朋友

第38屆香港電影金像獎的最佳男配角算是今年其中一個，鬥得叮噹馬頭的獎項，每位演員都在各電影中有出色的演出，包括有《逆流大叔》的黃德斌和潘燦良﹑《翠絲》的袁富華﹑《無雙》的廖啟智和《淪落人》的李璨琛。 最終，由袁富華憑電影《翠絲》獲得今屆最佳男配角。

《翠絲》劇照

袁富華（Ben）拍了二十多年電影，但很多觀眾很可能仍然只認得他的樣子，叫不出他的名字。這次Ben在《翠絲》男扮女裝，飾演跨性別粵劇花旦角色「打鈴哥」，令人印象深刻。繼早前在第55屆金馬獎勇奪最佳男配角，今次再下一城，獲得金像獎最佳男配角，絕對是實至名歸。

袁富華在白只和岑珈其手上接過最佳男配角的獎座，他表示白只曾經是他的同事，他們曾在同一個劇團合作。袁富華在台上說：「很緊張，好彩有白只和岑珈其在身旁。我是一個土生土長的香港演員，香港電影是陪伴我成長，我曾經看過香港電影最發光發亮的時候，而我想成為演員也是因為香港電影。所以就算沒什麼成績我都堅持了這麼多年，這次同樣入圍的前輩智叔﹑好朋友潘燦良，他們默默努力都是想做好電影藝術。」

袁富華憑《翠絲》奪最佳男配角。

袁富華也在台上多謝所有《翠絲》的團隊，幕前的黑哥，紅姐：「因為如果不是他們這樣支持新導演，應該不會有這部戲，希望電影老闆會投資多些另類題材，另外，我也要多謝女朋友，雖然她沒有陪我行紅地氈，但她應該在家中看電視，最後我也希望香港電影會再次發光發亮。」

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入到後台，華哥形容能夠得獎，是香港演員的一種榮耀，至於在得獎前說要冒著生命危險感謝女朋友，華哥在後台解釋原因：「從開始做演員其實好辛苦，買唔到車買唔到樓，真係好艱苦，但佢都不離不棄一齊拚，所以我冒生命危險多謝佢。」