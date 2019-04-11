【香港舞台劇獎】袁富華奪男配　冀金像獎再爭光：有提名已是肯定

袁富華昨晚（10日）出席《第二十八屆香港舞台劇獎》頒獎禮，最後以舞台劇《攬炒愛情狂》勇奪「最佳男配角」（喜劇／鬧劇）一獎。袁富華透露自己忙於拍《拆彈專家2》，和正在排練舞台劇《夏娃》，到5月會幫ViuTV拍一套處境長劇。袁富華近來多涉足影壇，又會拍劇，會否少了時間拍舞台劇？他表示︰「咁盡量抽時間啦，因為排舞台劇唔係一兩日嘅事，咁起碼都要成個幾兩個月。」（都想三方面繼續發展？）「會，一定會，只要有我一定會做嘅。」

袁富華近年多作幕前發展，表現亮眼。（梁碧玲攝）

袁富華憑電影《翠絲》出色的演技獲提名2019《香港電影金像獎》「最佳男配角」，袁富華表示有信心，「不過對手好強，大家都好朋友，無論邊個攞都OK啦無問題，只要有提名其實已經係一個肯定。」在電影《翠絲》中，袁富華挑戰男扮女裝，會否再想作出其他挑戰或者擔心再難有突破？他說︰「就算再做返呢類角色，我都覺得個個角色嘅性格都唔同，一定可以搵到啲唔同嘅嘢，同埋如果角色如果唔同年紀都唔同做法啦，所以我永遠都唔怕話有冇重覆啊，反而喺同類型嘅角色裏面再去搵個突破，先至係最難。」