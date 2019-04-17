【金像獎2019】陳湛文與新人獎失之交臂　太太宋雯：一個好嘅磨煉

TVB娛樂新聞台主播宋雯（Wendy）自2013年進入tvb後，從事娛樂新聞、採訪工作五年多時間，今年第一次有幸以伴侶身份與她的另一半，憑藉電影《三夫》入圍「最佳新演員」的陳湛文（Peter）一齊出席頒獎禮。Wendy表示：「雖然最後攞唔到獎，但我喺Peter隔離見佢從容自若，毫冇負擔，或者因為我哋兩個都被Crisel在《淪落人》的演出深深感動，所以早已喺心裡面投佢一票。而且我同Crisel以前係主題樂園的同事，所以佢得獎，我哋都覺得實至名歸。」

來自菲律賓的Crisel Consunji憑藉《淪落人》奪得最佳新演員獎，左為宋雯。

回想起初初Peter接拍《三夫》，當中有不少大尺度場口，兩人困惑了近一個星期到底接不接，最終答應拍攝後，兩人甚至相擁而泣。直到現在金像獎的圓滿落幕，Wendy也感慨到：「呢套戲喺我哋嘅生命中亦都算告一段落，過往呢一年陪伴著Peter嘅所有喜與悲，係一個好好嘅磨鍊，令佢可以去迎接、面對日後更多嘅挑戰，亦令我哋嘅感情更加坚固。我愿意做佢背后嘅女人，一直陪伴、扶持佢。」

宋雯表示愿做Peter背後的女人，一直支持他，甘苦與共。