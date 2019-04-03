【三夫】陳湛文親解拍攝現場　玩鱔玩人奶︰執生能力要提升200%

電影《三夫》由開始宣傳到正式上畫，話題一直都在，不少朋友以獵奇心態進場，到底何謂超三級？如何在情慾與藝術之間任意遊走。 電影媲美日本AV，既性愛大戰連場，亦沒有實實在在的連貫性，不過畫面上的剌激就讓你看得目瞪口呆。不過這些肉搏場面，並非旁人眼看得這麼風流快活，甚至說羨慕當男主角的陳湛文（Peter）。「當某些鏡頭你只能高速有力量地使用部分肌肉時，你心中只會想著，快點拍完。」陳湛文說。

拍攝時，陳湛文未想過出來效果會引起大家歡樂，這是意料之外。（陳順禎 攝）

具動物性的知識份子

《三夫》中曾美慧孜演的角色，是個近似智障的人物，沒甚麼對白，只懂傻笑和叫喊。至於陳湛文飾演的四眼，都是傻更更的，但就是個會看歷史書，有文化的傻小子，層次不同。「他有獨特的世界觀，是個具動物性的知識份子。說他傻嗎？他懂得對住警察講大話以脫罪，但面對小妹，又會突然失去智商般，愛得徹底。」

Peter是舞台劇演員，舞台劇是一氣呵成，逐步演繹角色亦逐步演變，但電影是需要跳拍，加上小成本製作，為遷就成本，會跳拍得更肆無忌憚。「起初是吃力的，始終是第一次拍電影，很多感覺未捉得緊，特別是頭兩個星期還未知自己在演甚麼？隨後總算捉得緊那份感覺。」以為頭兩個星期的東西都會刪掉，但陳果就是有本事將不知所措的演出，跟後期的收放自如混剪成一體。「我看後都覺得好厲害，是完整的一個人物，看不出我擔心的尷尬。」

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陳湛文坦言要花時間去揣摩四眼一角︰「他傻不了，但又精不起。」（陳順禎 攝）

每場情慾場面都是在狹窄的空間進行，陳果要遷就機位已經一頭煙，演員要做的就是盡量遷就陳果的要求。（劇照）

好開心可以黐膠紙

由於陳果一直都跟他說有可能要「嚟真」，陳湛文對這要求都耿耿於懷，直至首日開鏡，埋位前一句︰「去黐膠紙吖！」就似一句解咒靈藥，放下心頭大石。「第一次黐膠紙冇經驗，黐得不好之餘，又不曉先剃體毛再黐，撕走一刻痛入心！」由於拍攝時間長兼動作大，不時拍到大汗叠細汗，好易甩膠紙，所以每次黐都要落足料。

至於拍攝過程會否感到尷尬？Peter起初是有的，所以埋位前有跟曾美慧孜講要帶住自己，她實在幫了自己不少。「其實戲中所有動作體位都是跟足導演指示，幾個拍攝空間包括船艙、公屋與泥頭車的空間都非常狹窄。在擺鏡頭上，陳果都已經夠煩，若我們還扭扭擰擰製造更多麻煩，只會拍得更久，屆時更尷尬，倒不如快快完成它吧！只要放好機位，我們就擺放自己的身軀去遷就。有些動作只可高速並用力地運用你部分肌肉，但部分肌肉就要固定不准郁，這是一個形態的訓練。」

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人奶一幕有橋妙

入場的觀眾，都應該被其中兩場戲震懾，一幕是女主角小妹在晚間性癮發作，船上三個男人都筋疲力竭，要借用鱔魚去充塞小妹，以滿足她無限的苛索。這一幕在戲院現場惹來狂笑，但Peter在拍攝時並不覺得會是笑點。「這些幽默位完全捉不到，因為拍攝時覺得部戲充滿社會議題，對我來說只是陳果用他的幽默來舒緩氣氛。」

一起拍攝的兩位老人家，這場戲要拍至深宵，都相當吃力。（劇照）

「而拍攝玩鱔一幕，本身都已拍到深夜，大家體力都下降，但小美要表現得好亢奮，要不停揮動手腳，拍攝時我便硬食了幾腳，但我不可以叫她就住，這樣又會影響她演出，出來會不好看，所以拍攝時的執生能力要提升到200%。」

至於擠人奶一幕，效果相當逼真，有人曾懷疑是真的，實情全是CG效果。而Peter滿口奶水的畫面，就要靠他來處理。「埋位前我要飲一口維他奶，然後一邊拍一邊吐出來，這個流量就要靠自己控制。」Peter稱看劇本時，文字上是帶點悲情，想不到最終在戲院會帶給觀眾歡樂。「無論是嘲笑好還是甚麼都好，你都是被電影掀動過，都算成功。」