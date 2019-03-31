【三夫】陳湛文首日開工已拍情慾場面　「陳果仲話可能要嚟真！」

電影《三夫》宣傳多時終於在今個星期上畫，電影預告的情慾場面成為焦點所在，而女主角曾美慧孜的演出更叫人咋舌。其實戲演得好，除了個人表現也需有對手相扶，大家又可曾記得戲中有個獲提名最佳新演員的男主角陳湛文（Peter）呢？他的付出不會比女方少。

陳湛文獲知被選中，既喜且驚，因為未知是否需要「嚟真」！（陳順禎 攝）

帶埋未婚妻試鏡

陳湛文（Peter）並非全新演員，只是他向來演出的媒體是舞台劇，機緣巧合下，獲朋友引薦給陳果，於是獲得試鏡機會。初接觸時已知道這是一部充滿情慾場面的電影，這方面Peter都做好心理準備，但意料不到的是試鏡過程，需要帶同一位女伴上去。

陳湛文回想果導每次叫他拍情慾場面，都以一句「冇乜嘢啫！」來說他，但他都不是回應︰「唔係喎，好有嘢喎！」（劇照）

「我當日就帶同未婚妻上去，她正要飾演小妹個角色。」Peter說。難道試鏡都要「嚟真」？幸好當時陳果並未有劇本，沒有實質的場面讓兩人切磋，當時有的只是一幕來自韓國電影的文本以及片段，二人即學即做。「電影忘記了是哪一部，記得這幕戲是講個剛出獄的男子，去非禮一個有智障的女生，既抽水又扮無意那種。」

結果Peter表現良好，獲得錄用。「我有問回果導，他說跟我試鏡後，已經沒再去試其他人。」順利入選當然開心，但作為男朋友，可有擔心過當日女友都有機會入選，演小妹一角呢？「我清楚果導講明，花了17、8年去搵小美這個演員，他需要的美感是我女友做不到的，但如果他看中我未婚妻，我都會叫她拒絕，哈哈……是有點自私的。」

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有得入圍今屆金像獎最佳新演員的陳湛文，雖然有信心，但坦言睇好《淪落人》的Crisel Consunji。（陳順禎 攝）

「我未分得清係角色做定陳湛文做」



入選後當然開心，但同樣是擔心的開始，因為果導講過︰「可能要嚟真！」這句話就似緊箍咒般纏繞了Peter好一段時間，甚至「波及」未婚妻。「我們經歷了一段頗漫長接定不接的掙扎，她是鼓勵我的，但都怕要來真。我自己都有迷思，如果真做，那麼到底是個角色四眼去做，還是我陳湛文在做呢？我都未分得清楚。」

「我一直在問到底尺度去到邊，果導都未有覆實我。」直至拍攝當日，導演要求他做安全措施黐膠紙，Peter才鬆一口氣。但正因為這段日子的掙扎，更能體會到女主角曾美慧孜的豁出去的精神。「她豁出去的程度，比男性更大方，男演員都仲擔心被指鹹豬手。」

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二人戲中的愛情，有重耐人尋味，亦有點複雜，牽涉很多人。（劇照）

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關於《盧亭》舞台劇

Peter除了參與《三夫》演出外，原來在創作上也有出了少少綿力，事源是Peter早在2014年，跟天邊外劇場前輩陳曙曦老師，到英國愛丁堡演出《盧亭》這個舞台劇，劇場隨後更發展成「漁港夢」三部曲，而這便是Peter第一次接觸盧亭這個香港傳說。「剛好在陳果找我試鏡後，我們一起吃飯，當時知道他已有《三夫》的故事大綱但未有劇本，又知道他想用魚作為角色的象徵意義。當時我突然想起『盧亭』，這個我曾經參與過的這舞台劇，又記得有看過部分關於舊香港的文獻，例如《廣東新語》、《新安縣志》、《香港簡史》，於是膽粗粗向果導提議，未知會否適用，結果他最後有選用，我好開心。」舊事重搵，Peter是想多謝陳曙曦老師，當年為他種下這個創作的種子和基因，否則不會聽到陳果這個故事大綱便想起這民間傳說，亦在訴說香港人身份認同、狀況的故事。

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