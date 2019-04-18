【女皇哥基大冒險】栢天男初試啼聲扮老狗：導演第六Take先收貨！

今日（17日）動畫片《女皇哥基大冒險》舉行首映禮，栢天男在電影中飾演已退役但仍有地位的狗大佬尼爾遜一角，這也是栢天男第一次參與動畫配音：「之前有配過自己電影裡面嘅聲，第一次做咁好玩、咁多colour嘅角色。」栢天男在配音過程要壓低把聲去演：「因為喺戲裡面演好老成嘅老狗，但你聽到我把聲比較年輕，所以做咗好多research。」

栢天男說在拍攝過程中，中文進步了不少，皆因動畫是給小朋友看的，要逐字逐句說清楚。（陳順禎攝）

栢天男又分享配音與拍戲的感覺截然不同：「第一係冇得用身體語言、動作，我錄音嘅時候以為，如果人哋扔嘢過嚟，我就閃避，然後導演就話：『你做得好好，聲音都ok，不過完全錄唔到！』」栢天男才驚覺配音需要另一種技巧：「要學識淨係用把聲去表現個角色，係個好特別嘅挑戰。」栢天男又憶起導演的高要求：「好似去到第六take先收貨，之前嗰啲都要再錄過。」

栢天男又感謝導演和領班教他養聲之道，令他在過程中長時間配音也沒有失聲。（陳順禎攝）

栢天男分享自己也是一個愛寵物之人，所以這次聲演狗的角色亦甚為有趣，更憶起自己與寵物的回憶：「我細個有養狗，同佢感情非常之好，佢仲會成日食我啲功課，尤其是聽日要交嗰啲，一定唔會放過我。」