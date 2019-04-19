【狂野時速：雙雄聯盟】狄維莊遜拉直昇機　挑戰美國隊長招牌動作

《狂野時速》系列來到外傳《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw），首預告已畀大家睇到今次唔些玩車，仲會玩拯救世界。主角當然是鬥氣怨家美國外交安全局資深探員路卡賀斯（狄維莊遜 飾, Dwayne Douglas Johnson），以及前英國軍方特種部隊精英狄卡邵（積遜史達頓飾, Jason Statham）。兩位走埋一齊，鬥嘴就一定，今次仲要由《死侍2》導演執導，寸嘴程度可想而信。

兩位咩都鬥一餐，邊個快啲搞掂敵方都係必鬥一環。（影片截圖）

雖然係外傳，不過拍攝方面一樣係《狂野時速》系列班底，所以火爆動作、狂野飛車場面不絕，又因為將故事集中在二人身上，寸爆鬥嘴對話唔會畀佢停。而今次製作都唔簡單，飛車飛到去世界各地，由洛杉磯到倫敦，到切爾諾貝爾核廢墟，仲有戲中The Rock的故鄉，人間樂土薩摩亞，的確令人耳目一新。

今集故事講美國外交安全局資深探員路卡賀斯（狄維莊遜 飾），跟前英軍特種部隊精英狄卡邵（積遜史達頓 飾），要聯手打倒無政府主義者比斯頓（艾德里斯艾巴 飾），最麻煩係佢手握足以改變人類未來的生化武器，一個唔該會好似魁隆咁，消滅一半人口。而且對方更捉走狄卡邵的細妹（雲妮莎卻比 飾），要面對強敵，兩位只好放下賤嘴，聯手出擊。

女角在這種男性電影上多數係陪襯，但好肯定雲妮莎卻比唔係。(影片截圖)

《狂野時速》最不可缺就係誇張嘅場面，預告最後一幕，狄維莊遜為阻止敵方架直昇機，用鐵鏈扣住對方架直昇機，當去到懸崖時更大力拉返佢埋嚟，令引擎負荷不起，出煙死機。呢幕係咪令你勾起少少回憶呢？冇錯，美國隊長都曾經有呢個徒手拉住個直昇機唔畀佢走嘅創舉。兩種口味，大家又喜歡邊隻多啲？

狄維莊遜的爆肌，不用多懷疑。(影片截圖)

雖然冇The Rock咁大隻，不過似乎更可觀。（影片截圖）

拉爆直昇機逐格睇