【復仇者聯盟4】22部MCU電影馬拉松　連踩59個鐘現場似魁隆滅世

Marvel年度大作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）日前上映，有美國院線趁機舉行「22部Marvel電影馬拉松」，三日內連續放映所有MCU作品，唔計休息時間要睇足59個鐘。以為貼錢買難受冇人想參加，豈料公開報名當日大把影迷搶飛，門票極速售罄，究竟這場「觀映之戰」係點收科？等小編為大家開估！

要100%完成呢個觀映時間表，仲難過要集齊6粒無限寶石。（網上圖片）

「22部Marvel電影馬拉松」於美國時間4月23日早上10時開跑，按電影上映先後次序播放，由2008年上映的《鐵甲奇俠》（Iron Man）開始，到4月25日下午5時播映當日於北美上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》，並於晚上8時左右結束。當日參加者並非清一色死忠影迷，有觀眾表示只看過3部MCU電影便入場。

剛剛開場大家都好精神。（網上圖片）

當然，連睇59小時實在太不人道，院方每隔幾套戲便給予1至3小時的休息時間，又安排爆谷無限添食服務，及定時定候送上外賣，照顧參加者的最基本生理需要。而放映期間亦沒規定參加者一定要在戲院坐定定，所以有觀眾中途離場到外面休息，或出街買外賣。有參加者表示由於睡眠不足，多次感到脫水，亦有人上載入場前後的自拍照作對比，果然散場時殘了十倍。

呢位觀眾好似經歷完魁隆滅世咁。（網上圖片）

院方有麥當勞外賣提供。（網上圖片）

綜合多位參加者的賽後報告，除了打頭陣的《鐵甲奇俠》外，由第二套播放的《變形俠醫》開始，便有觀眾陸續瞓著，有人表示刻意計算休息時間，例如到某一部作品放映，便全程入睡，以免錯過之後播映的心水作品。有參加者拍下現場實況，竟呈現「橫屍遍野」的狀態，不少觀眾訓到走晒樣，仲搞到滿地垃圾，拍得住「魁隆」滅世後的景況。

至於究竟有沒有人在這場「觀映之戰」由頭帶到落尾呢？可能要問奇異博士先知。