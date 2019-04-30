【復仇者聯盟4】Marvel最強隱藏美女「古一」　年輕時仙氣爆燈

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）近日上映，全城又再掀起一片超級英雄熱潮。

雖然Marvel電影世界以男性為主導，但一眾美女演員同樣出彩，除了大家熟悉的「黑寡婦」、「紅女巫」外，有一位隱藏美女大家未必留意到，她正是「奇異博士」的師父「古一」（Ancient One）。

當年真係靚到「Dum」一聲！（網上圖片）

點撃下圖睇吓古一當年有幾靚

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近日有網民分享飾演古一的泰達史雲頓（Tilda Swinton）年輕時的照片，對比戲中的光頭造型，一頭長髮配上精緻五官，當真仙氣爆燈。明年便踏入六十花甲之年的泰達史雲頓，外貌與身材保養得宜，是荷里活有名的「美魔女」。她早於80年代中入行，有別於一般金髮美女演員，身高1.8米、帶點中性氣質的泰達史雲頓擁有與眾不同的形象，多年來在商業電影及藝術電影取得成就之餘，亦是潮流界的Icon。

泰達史雲頓飾演的古一霸氣十足。

重溫古一在《奇異博士》的精彩場面

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泰達史雲頓被奉為潮流Icon，出席公開活動的造型永無失手。（Getty Images）

當年泰達史雲頓加入接拍《奇異博士》（Doctor Strange）令不少影迷感到驚喜，她曾受訪表示本身是原著漫畫的粉絲，能夠加入MCU感到十分興奮。