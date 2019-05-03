【Chewbacca逝世】7呎Peter Mayhew　演《星戰》韓索羅拍擋鑄經典

美國賣座科幻系列電影《星球大戰》（Star War）中，飾演經典角色Chewie（Chewbacca）的英國男演員彼得梅休（Peter Mayhew）4月30日離世，享壽74歲，他的官方Twitter已在2日證實此事。據英國廣播公司（BBC）報導，梅休4月30日於美國德州住家在家人的伴隨下辭世。追思會預計6月29日舉行。

梅休自1977年開始於多部《星球大戰》系列電影扮演Chewie一角至達38年直至《原力覺醒》為止，是韓索羅（夏里遜福飾）的「好基友」▼

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梅休天生高大，身高達218cm，本身並非從事演藝工作的他，在一次偶然機會下獲得《星球大戰》導演佐治魯卡斯（George Lucas）的賞識，得到演出機會，並自1977年開始參演《星際大戰》的Chewie一角後聲名大噪。其毛茸茸的外表，給人留下深刻印象。之後因體能問題，在2017年上映的《星球大戰：最後的絕地武士》（Star Wars Episode VIII: The Last Jedi）中，轉任為Chewie的顧問，把角色交由籃球員出身的Joonas Suotamo飾演。

梅休與福伯的「最萌身高差」，二人友誼橫跨數十年，圖為他們出席2015年《星球大戰：原力覺醒》活動（IMDB）

梅休家人在2日發表的聲明中表示，「他全心投入在Chewie的角色中，並在電影中的每一幕展現出來」，「星球大戰這個大家庭對他的意義，遠遠超過電影中的角色。」他的家人並未提及梅休死因。梅休2015年曾因肺炎住院，被迫停止手上一切工作，去年7月，因為接受脊椎手術再次入院。

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2019年5月2日

梅休家人提到，梅休生前已與非營利組織密切合作，並成立自己的基金會，以支持委內瑞拉受苦受難的人民。

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