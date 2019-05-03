【Chewbacca逝世】7呎Peter Mayhew　演《星戰》韓索羅拍擋鑄經典

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美國賣座科幻系列電影《星球大戰》（Star War）中，飾演經典角色Chewie（Chewbacca）的英國男演員彼得梅休（Peter Mayhew）4月30日離世，享壽74歲，他的官方Twitter已在2日證實此事。據英國廣播公司（BBC）報導，梅休4月30日於美國德州住家在家人的伴隨下辭世。追思會預計6月29日舉行。

梅休自1977年開始於多部《星球大戰》系列電影扮演Chewie一角至達38年直至《原力覺醒》為止，是韓索羅（夏里遜福飾）的「好基友」▼

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梅休天生高大，身高達218cm，本身並非從事演藝工作的他，在一次偶然機會下獲得《星球大戰》導演佐治魯卡斯（George Lucas）的賞識，得到演出機會，並自1977年開始參演《星際大戰》的Chewie一角後聲名大噪。其毛茸茸的外表，給人留下深刻印象。之後因體能問題，在2017年上映的《星球大戰：最後的絕地武士》（Star Wars Episode VIII: The Last Jedi）中，轉任為Chewie的顧問，把角色交由籃球員出身的Joonas Suotamo飾演。

梅休與福伯的「最萌身高差」，二人友誼橫跨數十年，圖為他們出席2015年《星球大戰：原力覺醒》活動（IMDB）

梅休家人在2日發表的聲明中表示，「他全心投入在Chewie的角色中，並在電影中的每一幕展現出來」，「星球大戰這個大家庭對他的意義，遠遠超過電影中的角色。」他的家人並未提及梅休死因。梅休2015年曾因肺炎住院，被迫停止手上一切工作，去年7月，因為接受脊椎手術再次入院。

梅休家人提到，梅休生前已與非營利組織密切合作，並成立自己的基金會，以支持委內瑞拉受苦受難的人民。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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