【復仇者聯盟4】魁隆真人浪子回頭　勁冧靚老婆連間屋都浪漫過人

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）集合全宇宙最強，最強大的角色，一定不可以數漏這位大反派「魁隆」。 現實中，飾演「魁隆」的佐斯布連（Josh Brolin），也曾是一位反派，年輕時曾染毒癮及犯事，最後浪子回頭。近年情歸細自己近20歲的靚老婆Kathryn Boyd後，經常恩愛放閃，上年年尾女兒出生他再度當爸，生活幸福美滿。

飾演「魁隆」的佐斯布連（Josh Brolin），原來曾經是一位反派，年少時很叛逆曾染毒癮及犯事。

《復仇者聯盟4》將全宇宙最強的英雄雲集，如果要你揀一個實力最強大的，都應該很難一時三刻選到出來。戲中的大反派魁隆當然好打得，這集配備一把新武器後，也是遇強亦強。而其實佐斯布連真人也來頭不少，出身於演藝世家，入行超過30年，絕對是一位資深演員。

佐斯布連（Josh Brolin）除了演出「魁隆」，同時更是《死侍2》的「機堡」，外表大隻有型，但現實中原來是個超級暖男。（劇照）

事業發展並不是一帆風順

佐斯布連的父親是演員James Brolin，媽媽是電視製作人Jane Cameron Agee。雖然出身於演藝之家，但他早期的演藝事業並不順利，入行30年有多，直至近十年才有較令人深刻的代表作。一人分飾兩個Marvel電影的角色：「魁隆」以及《死侍2》的「機堡」，都很令影迷深刻。年輕時他曾經因為身上有很多紋身，而限制了他的工作發展，事業發展並不是一帆風順。

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年少輕狂 曾因吸毒而犯事

年少時的佐斯布連也活得很叛逆，曾經為了吸毒而偷車，「我吸過海洛英，我的確有吸過，但其實我從來沒有沉迷或上癮。」他曾經透露幸好自己沒有為毒品而付出所有，事關他身邊有19個由細玩到大的朋友正正是因毒品而離世。他解釋自己根本不喜歡吸毒，愈吸愈無癮就戒掉了。

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佐斯布連的太太Kathryn Boyd，是製作助理，又是模特兒和時裝設計師，絕對是位才女。她更深深改變了Josh，令老公成功戒酒。（Instagram）

浪子回頭變「人生勝利組」

這位「宇宙霸主」感情路亦很崎嶇，經歷過兩次婚姻失敗，佐斯布連2016年與他製作公司的助理﹑細自己近20歲的Kathryn Boyd譜出父女戀，太太年輕貌美，上年年尾更誕下女兒，現在佐斯布連與太太經常在家中下廚﹑湊女﹑享受家庭天倫樂，絕對是人生勝利組。

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Josh甚至曾公開寫情信給太太，這位大男人絕對被老婆和女兒融化成為超級暖男。（Instagram）

與靚老婆經常放閃 豪宅有品味附近仲有個「心形湖」

佐斯布連與老婆形影不離，經常在社交網站放閃，除了看到他們有多恩愛，更能從相片和影片中，一睹佐斯布連的家有多溫暖。據知，上年年尾加洲發生山火，不少名人聚居的馬里布巿（Malibu）也被波及，佐斯布連的家也受到影響。當時，他的女兒Westlyn Reign Brolin出世不久，他們一家就被迫忙於撤離。後來，他的太太Kathryn Boyd在網上報平安，表示他們的家幸好沒有受到很大威脅，這次的產後體驗又驚又險。而她身後的「心形湖」相信就是在他們家附近，平時也看到佐斯布連和太太在湖邊歎杯飲料，釣釣魚，生活幸福又悠閒。

佐斯布連的女兒上年年尾出生後，他們在Malibu的家也受山火影響，但幸好家裡沒有損毀嚴重，Kathryn更抱住女女向大家報平安。（Instagram）

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